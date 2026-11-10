Mưa to gió giật quật đổ nhiều cây xanh, đè vào ôtô ở Đà Nẵng

Tối 9/11, Đà Nẵng có mưa to kèm theo gió lớn. Khu vực gần biển và trung tâm thành phố ghi nhận sức gió rất mạnh. Trên nhiều tuyến đường, cây xanh gãy cành, ngã đổ. Cây xanh bị gió quật gãy trên đường Mỹ An 5 (ảnh).

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, cây xanh bật gốc đè trúng một chiếc xe đang đậu dưới lòng đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý hiện trường để đảm bảo an toàn, giao thông.

Nhiều xe khác cũng bị cây xanh ngã trúng. Anh Nguyễn Văn Phúc (phường Sơn Trà) cho hay đi làm về trên tuyến đường ven biển, do gió quá to nên một số đoạn chạy xe máy không được, phải dừng lại đợi lặng gió mới đi tiếp. "Không chỉ gió mà mưa cũng rất to. Tôi và mấy người nữa đành tấp vào lề trú một lúc, thấy an toàn mới dám đi tiếp", anh nói.

Cây xanh trên đường Nguyễn Văn Linh bật gốc trong tối 9/11. Một số tuyến đường như Ngô Quyền, 2/9... cũng ghi nhận nhiều cây xanh ngã đổ. Ảnh: Anh Khoa

Tại phường An Khê, các tuyến đường như Lê Trọng Tấn, ngã ba Nguyễn Đình Tựu - Nguyễn Đăng, Trường Chinh ghi nhận nhiều cây xanh bị gió quật ngã.

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân hạn chế ra đường khi mưa to, gió lớn, đặc biệt không trú mưa, dừng đỗ phương tiện dưới cây lớn, gần trụ điện, biển quảng cáo hoặc công trình đang thi công. Ngoài ra, không tự ý tiếp cận, cắt dọn cây đổ khi chưa bảo đảm an toàn, nhất là tại vị trí có dây điện vướng vào cây hoặc rơi xuống đường.

Cây xanh không trụ được dưới mưa to gió lớn. Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ, từ tối 9 đến tối ngày 11/11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 450 mm, có khả năng mưa lớn cường suất 100 mm/3h.

Trong những ngày tới, dự báo trên đất liền Đà Nẵng có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, giật cấp 5. Vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.