Người lính đặc công ở Quảng Ngãi tham gia, chỉ huy gần 150 trận đánh được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Sáng 11/11, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tặng ông Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Huyện đội Sơn Tịnh (cũ). Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Tỉnh uỷ, cùng đại diện một số cấp, ngành Quảng Ngãi.

Ông Lê Văn Thọ. Ảnh: Minh Hậu

Theo Quyết định số 1443/QĐ-CTN, ông Lê Văn Thọ là một trong 5 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thông tin tại buổi lễ cho biết trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Lê Văn Thọ đã tham gia chiến đấu trong Binh chủng Trinh sát - Đặc công Quân khu V. Trong quá trình chiến đấu, ông Thọ trực tiếp tham gia, chỉ huy gần 150 trận đánh lớn, nhỏ.

Theo đó ông Thọ đã cùng đồng đội đã tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng hơn 300 quân địch; bắn cháy, đốt cháy và thu giữ hàng chục xe tăng, máy bay; đẩy lui nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa và bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy U Huấn cho biết, danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh và thành tích đặc biệt xuất sắc của ông Lê Văn Thọ,

Việc ông Thọ được trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà Quảng Ngãi, vì vậy Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy U Huấn mong muốn ông Lê Văn Thọ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng ông Lê Văn Thọ. Ảnh: Minh Hậu.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm, ghi nhận những đóng góp của bản thân, ông Lê Văn Thọ khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người bộ đội cụ Hồ; đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.