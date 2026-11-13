Ông Putin gặp trực tiếp ông Trump bàn chấm dứt xung đột Ukraine

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18 - 19/11. Trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết 2 nhà lãnh đạo có khả năng tiến hành cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ sự kiện này.

“Đương nhiên, trong cuộc gặp dự kiến với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc giải quyết xung đột (tại Ukraine)”, ông Ushakov cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty)

Những bình luận của ông Ushakov được đưa ra một ngày sau khi vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian kết thúc tại Abu Dhabi. Các cuộc đàm phán khép lại với thỏa thuận trao đổi tù binh giữa hai bên, nhưng không đạt được bước đột phá đáng kể nào.

Đại diện Mỹ cho rằng châu Âu cần tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán, quan điểm mà Kiev cùng đối tác châu Âu nhiều lần thúc đẩy từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Ukraine và các nước châu Âu sẽ không có đại diện tham dự cuộc đàm phán sắp tới tại Trung Quốc. Kịch bản tổ chức cuộc thảo luận cấp cao về cuộc chiến mà không có sự hiện diện của những đối tác quan trọng, trong khi Trung Quốc lại tham gia, làm dấy lên nhiều hoài nghi.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ là bước đi hiệu quả hơn nhiều hướng tới hòa bình. Đến hiện tại, Tổng thống Nga vẫn từ chối gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky tại một địa điểm trung lập.

Kiev từ lâu khẳng định rằng không thể có cuộc đàm phán nào về Ukraine nếu không có sự tham gia của Ukraine. Ông Zelensky cũng tuyên bố ông sẽ “không bao giờ chấp nhận những quyết định giữa Mỹ và Nga” được đưa ra mà không có sự tham gia của Ukraine.

Cùng thời điểm, nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ gồm ông Steve Witkoff và Jared Kushner tại Dublin, ngay sau khi các đặc phái viên Mỹ có chuyến thăm tới Moskva.

Cuộc trao đổi diễn ra tại sân bay quân sự Casement, nằm ở Baldonnel, phía tây Dublin. Những hình ảnh được công bố cho thấy ông Rustem Umerov - trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, đồng thời là người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại nước này cũng có mặt tại cuộc gặp.