Nước cuồn cuộn, ùn tắc kéo dài trong mưa lớn ở TP HCM

Cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nước chảy mạnh, đổ như thác trên đường Lý Tế Xuyên, đoạn giao với đường Linh Đông (TP Thủ Đức Cũ). Hàng loạt người đi đường qua đây phải dắt bộ, nước cuốn nửa bánh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, gây mưa diện rộng ở TP HCM và các tỉnh, thành phía nam. Dự báo trong ngày 23 và 24/9, mưa giông tiếp diễn, lượng mưa phổ biến 70-150 mm.

Nước chảy xiết khiến xe chao đảo, người dân trong khu vực hỗ trợ bà con đẩy xe qua dòng nước.

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Nước xiết bánh xe trên đường Lý Tế Xuyên. Chị Mai Hạnh cho biết đường này rất dốc nên mỗi khi mưa lớn nước chảy xiết rất nguy hiểm. "Ai không quen địa bàn hoặc tay lái yếu là ngã xe", chị Hạnh nói.

Người dân chật vật bỏ xe máy, đi bộ trên đường Lý Tế Xuyên.

Ông Văn Sinh, 70 tuổi, cho biết khu vực này ngập hơn 20 năm nay, khi hết mưa vẫn ngập thêm vài tiếng mới rút hết.

Cách đó chừng 3 km, tại đường số 2 đoạn giao với xa lộ Hà Nội cũng ngập sâu, nhiều xe chết máy gây ùn tắc. Gần đó, đường Phạm Văn Đồng cũng ùn tắc gần 3 km ở cả hai chiều. Đây là tuyến huyết mạch nối khu vực Thủ Đức với sân bay Tân Sơn Nhất. Cách xa lộ Hà Nội hơn 2 km đi vào hướng hầm Thủ Thiêm, xe trên cầu vượt từ đường Đồng Văn Cống ùn tắc chờ qua nút giao An Phú hướng ra đường Võ Nguyên Giáp. Ngoài xe container, ôtô nhỏ và xe máy cũng kẹt cứng ở khu vực nút giao. Trong đợt mưa này, hầm chui khu vực An Phú không bị ngập như lần trước, ôtô vẫn có thể chạy chậm qua.

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM ùn tắc kéo dài, dòng xe ùn hơn một km từ đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, về giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Ôtô phải nhích từng chút để di chuyển.

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM ùn tắc kéo dài, dòng xe ùn hơn một km từ đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, về giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Ôtô phải nhích từng chút để di chuyển.

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP HCM ùn tắc kéo dài, dòng xe ùn hơn một km từ đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, về giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng. Ôtô phải nhích từng chút để di chuyển.

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Ở khu vực cầu Ba Son ở đô thị Thủ Thiêm ngập sâu nửa bánh xe, kéo dài khoảng 100 m, khiến xe cộ đi lại khó khăn.

Nhiều ôtô qua vùng ngập tạo sóng, nước tràn vào một số xe máy khiến phương tiện chết máy giữa đường. Chị Phương Linh phải đẩy xe lên vỉa hè.

“Ngày thường tôi đi đường này về nhà, mưa cũng không ngập đến mức này. Khu vực không có tiệm sửa xe nên tôi chờ tạnh mưa, gọi bạn đến giúp đưa xe về”, chị Linh nói.

Tại khu nam cách trung tâm TP HCM khoảng 10 km, đường Lê Văn Lương ngập sâu hơn nửa mét, kéo dài gần 1,5 km. Phần lớn xe qua đoạn này đều chết máy, người dân dắt bộ.

Một số người dân cho xe lên lề, trú tạm để chờ nước rút. Mỗi khi có xe lớn đi qua, sóng tạt vào hai bên lề đường. Các hộ dân dùng các tấm bìa để ngăn sóng tạt vào nhà.