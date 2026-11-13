Ông Putin bất ngờ tuyên bố về đường phân giới duy nhất với Ukraine

Tổng thống Nga Putin. Ảnh RIA

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc cuộc hội đàm với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Moscow. Điện Kremlin mô tả cuộc gặp là mang tính xây dựng và khẳng định các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ tiếp tục.

Cuộc đàm phán diễn ra sau hai ngày thương lượng do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, tập trung vào khả năng giải quyết xung đột và cấu trúc an ninh châu Âu trong tương lai.

"Đối với chúng tôi, chỉ có một đường phân định duy nhất (với Ukraine) – đó là đường biên giới quốc gia", ông Putin nói tại cuộc gặp với các đặc phái viên của tổng thống Mỹ.

Ông Witkoff và ông Kushner đã đến Moscow từ Abu Dhabi, nơi trước đó đã diễn ra cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Theo Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga kiêm trợ lý tổng thống, chủ đề chính của cuộc đàm phán là cấu trúc an ninh châu Âu.

Ông Putin nói thêm rằng: "Chúng tôi ngay từ đầu đã nói rằng sự hiện diện của bất kỳ quân đội nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận đối với chúng tôi".

Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Witkoff và Kushner đến Moscow từ Abu Dhabi, nơi trước đó diễn ra đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine. Theo trưởng đoàn Nga, trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, chủ đề trung tâm của đàm phán là kiến trúc an ninh châu Âu.