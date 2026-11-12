Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TP HCM

Sáng 12/11, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP HCM bầu ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu 100% (112/112).

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê Hà Nội, có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học. Ông trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, từng giữ các chức vụ Phó bí thư Thành đoàn TP HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020, khi 42 tuổi, ông được Bộ Chính trị điều động, giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, thay ông Lê Minh Hoan. Thời điểm đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước.

Sau khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy đến đầu tháng 10 cùng năm.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang tặng hoa cho ông Lê Quốc Phong và ông Nguyễn Văn Được. Ảnh: HĐND TP HCM

Trong 5 năm ông Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Đồng Tháp duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ở mức cao, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân. Địa phương duy trì Diễn đàn Mekong Startup và được vinh danh là địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024.

Ngày 14/10/2025, ông Phong được Bộ Chính trị chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Hơn một năm đảm nhiệm vị trí này, ông được phân công chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Người tiền nhiệm của ông Phong là ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, quê Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh), có trình độ thạc sĩ Địa chất học. Ông có thời gian dài công tác tại Long An, từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy trước khi được điều động về TP HCM.

Ngày 20/2/2025, ông Được được HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông tiếp tục giữ chức vụ này và tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 30/3. Như vậy, ông Được đảm nhận vị trí người đứng đầu UBND thành phố gần 21 tháng. Ông Nguyễn Văn Được hiện là Phó bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi ông Phong trúng cử, thường trực UBND TP HCM gồm Chủ tịch và 7 Phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong tại hội nghị đối thoại với nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, sáng 11/11. Ảnh: Lê Tuyết

Ông Phong nhận nhiệm vụ trong bối cảnh TP HCM đang tăng tốc hoàn thành ba mục tiêu lớn của năm 2026: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách một triệu tỷ đồng và giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công.

Sau sáp nhập, TP HCM có hơn 14 triệu dân, quy mô kinh tế hơn 120 tỷ USD, đóng góp khoảng 23% GDP cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm 100 thành phố toàn cầu, trở thành đô thị hiện đại, năng động và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Năm 2025, năm đầu sáp nhập, kinh tế thành phố đạt quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng, thu ngân sách vượt 800.000 tỷ đồng, giải ngân hơn 114.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tính đến hết niên độ kế hoạch. Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP chỉ đạt 7,53%, chưa đạt mục tiêu hai con số. Dịch vụ tiếp tục là động lực chính, trong khi công nghiệp và xây dựng phục hồi nhưng chưa tạo được mức tăng tương xứng với quy mô nền kinh tế.

Năm nay, GRDP 9 tháng đầu năm tăng 9,06% so với cùng kỳ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%, kinh tế thành phố cần tăng hơn 13% trong quý cuối năm, tạo áp lực lớn lên công tác điều hành.

Thu ngân sách 10 tháng đạt gần 762.000 tỷ đồng. Để chạm mục tiêu một triệu tỷ đồng, trong hai tháng cuối năm, thành phố phải thu thêm hơn 238.000 tỷ đồng, bình quân hơn 3.900 tỷ đồng mỗi ngày.

Điểm sáng là giải ngân đầu tư công. Đến hết tháng 10, thành phố đã giải ngân hơn 118.000 tỷ đồng, đạt 80,1% tổng vốn 147.599 tỷ đồng được giao. Tuy nhiên, gần 29.300 tỷ đồng còn lại phải tiếp tục được giải ngân để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Trong bối cảnh đó, TP HCM cũng bước vào giai đoạn triển khai Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10, trao thêm nhiều thẩm quyền, cơ chế đặc thù để thành phố tháo gỡ vướng mắc về thể chế, huy động nguồn lực và thúc đẩy đầu tư.

Năm 2027, đầu tàu kinh tế cả nước đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,4%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 35% GRDP, đồng thời hoàn thành di dời hơn 11.800 căn nhà tạm bợ, ven kênh rạch.