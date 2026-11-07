Trung tâm xã Bắc Hà ngập gần một mét, ôtô mắc kẹt trong lũ

Từ đêm 6/11 đến sáng 7/11, do tác động của không khí lạnh, mưa lớn trút xuống xã Bắc Hà khiến nước từ các sườn núi, khe suối đổ về nhanh. Đến sáng nay, nhiều khu vực trung tâm xã ngập sâu, người dân không kịp di chuyển tài sản.

Anh Huy Tưởng cho biết mưa rất lớn trong nhiều giờ khiến nước từ các con suối dâng nhanh, tràn vào khu dân cư. Mức độ ngập tại một số nơi tương tự thời điểm bão Yagi năm 2024.

Theo UBND xã Bắc Hà, đến 7h45 ngày 7/11, mưa lớn đã gây thiệt hại tại 9 thôn, tập trung ở trung tâm xã, bản Na Hối và Thải Giàng Phố. 42 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 38 nhà bị ngập, một nhà sập tường, một nhà bị đất sạt vào tường với khối lượng khoảng 50 m3.

Cứu hộ ôtô mắc kẹt giữa dòng lũ ở Bắc Hà, sáng 7/11. Ảnh: Hùng Võ

Mưa lũ cũng khiến một số tuyến đường bị chia cắt, ngập tại khu vực cầu đường 20/9, ngầm tràn và chợ trâu, cầu Tà Chải. Một số diện tích hoa màu bị ngập úng, hư hại. Chính quyền xã đã cử công an, quân sự và các đơn vị tại chỗ đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong 10 giờ, từ 18h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11, nhiều khu vực ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng mưa lớn.

Một số nơi ghi mưa đặc biệt lớn như Hồng Thu (Lai Châu) 189 mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 142 mm, Cần Yên (Cao Bằng) 148 mm, Mỹ Thanh (Thái Nguyên) 97 mm và Cao Sơn (Lào Cai) 67 mm.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Điện Biên và Thái Nguyên mưa 10-30 mm, có nơi trên 70 mm; Cao Bằng mưa 5-10 mm, có nơi trên 30 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh trên. Đất tại một số khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ sạt trượt khi tiếp tục mưa.

Người dân được khuyến cáo tránh đi qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết, chủ động di chuyển khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và theo dõi thông tin cảnh báo của chính quyền địa phương.