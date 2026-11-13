Nga đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moskva, Nga, ngày 12/11 năm 2026. Ảnh Sputnik.

"Phía châu Âu sẽ tham gia cuộc họp tới. Chúng tôi coi đây là thời điểm rất quan trọng vì họ là đối tác của chúng tôi và sự hiện diện của họ là điều thiết yếu", đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chia sẻ với truyền hình nhà nước Nga sau cuộc hội đàm với ông Putin.

Trong cuộc gặp tại Điện Kremlin, đặc phái viên Jared Kushner nhận định với ông Putin rằng Washington đã nhận thấy "một sự thay đổi lớn" từ phía châu Âu, đồng thời bày tỏ sự tự tin rằng việc mở rộng bàn đàm phán cho châu Âu sẽ không cản trở tiến trình hòa bình.

Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định Moskva luôn cởi mở đối thoại với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Ukraine và nhấn mạnh chính châu Âu là bên đã chủ động cắt đứt liên lạc với Nga trước. Tuy nhiên, ông lập tức đưa ra lời cảnh báo đanh thép về ý tưởng triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình, tuyên bố động thái này sẽ kích hoạt lại chiến tranh vì Nga coi đó là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

"Chúng tôi rất mong các ông và toàn thể chính quyền Mỹ làm việc với các đồng minh châu Âu để họ cuối cùng có thể dứt khoát xem mình muốn gì: hòa bình hay chiến tranh ở Ukraine", ông Putin nhấn mạnh.

Trong cuộc họp báo sau đó, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov không trực tiếp xác nhận sự tham gia của châu Âu ở vòng đàm phán kế tiếp, đồng thời chỉ trích lập trường hiện tại của khối này về Ukraine chẳng khác nào "công thức cho một cuộc chiến tranh bất tận".

Cũng tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã đề xuất với các đặc phái viên Mỹ về một sứ mệnh nhân đạo chung giữa Nga và Ukraine tại thành phố Kostiantynivka ở miền Đông Ukraine. Ông Putin tuyên bố Moskva đang kiểm soát thành phố này – một khẳng định từng bị phía Ukraine bác bỏ khi Kiev cho biết lực lượng của họ vẫn hiện diện tại đây.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết sứ mệnh này có thể áp dụng mô hình từng thực hiện tại thị trấn Oleshky (đông nam Ukraine) vào cuối tháng trước, cho phép người dân rời đi và đưa hàng viện trợ vào cho những người ở lại. Theo ông Putin, Nga cần 5 ngày để rà phá bom mìn khu vực gần Kostiantynivka – nơi vẫn còn khoảng 400 đến 500 cư dân sinh sống – và hoạt động này sẽ giúp thế giới thấy rõ ai mới là bên thực sự kiểm soát thành phố.

Trợ lý Ushakov tiết lộ các đặc phái viên Mỹ đã hoan nghênh sáng kiến này và sẽ giữ liên lạc với phía Nga. Trước đây, Kiev từng bày tỏ lo ngại rằng Moskva có thể lợi dụng các lệnh ngừng bắn phục vụ sứ mệnh nhân đạo để tái tập hợp lực lượng quân sự.