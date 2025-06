Danh sách Chủ tịch UBND tỉnh, thành mới sau sáp nhập

* Tiếp tục cập nhật

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Triết 49 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân chuyên ngành Công nghệ hóa học, ngành Silicat. Trước khi làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới, ông từng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập, hình thành thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 11.859 km2. Thành phố Đà Nẵng mới có trung tâm hành chính đặt tại phường Hải Châu ven sông Hàn, có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, dân số hơn 3 triệu (theo thống kê năm 2024).

Ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Lê Ngọc Châu, Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Châu 53 tuổi, quê Hà Nội, trình độ tiến sĩ Luật. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Công an, từng giữ các chức vụ Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương từ tháng 9/2024.

TP Hải Phòng trực thuộc Trung ương, được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng.

Ông Lê Ngọc Châu. Ảnh: VGP

Ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới.

Ông Lâu, 55 tuổi, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; cử nhân chính trị học. Ông từng đảm nhận các chức vụ: Chính ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng từ tháng 11/2020.

TP Cần Thơ (mới) trực thuộc Trung ương, được hình thành trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang, diện tích 6.360 km2, quy mô dân số 4,2 triệu.

Ông Hồ Văn Mười, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mới, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mười sinh năm 1969, quê tỉnh Quảng Nam, trình độ Cử nhân An ninh, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Học viện Báo Chí tuyên truyền. Ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông từ tháng 6/2021 đến nay.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông phát biểu tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, năm 2024. Ảnh: Báo Đăk Nông

Trước đó, ông từng kinh qua nhiều vị trí như: Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông...

Tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập từ ba tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nông và Bình Thuận, trung tâm hành chính tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh rộng nhất nước với tổng diện tích tự nhiên hơn 24.233 km2; dân số hơn 3,8 triệu với nhiều dân tộc anh em sinh sống.

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk mới.

Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của chính quyền địa phương. Quyết định của Thủ tướng căn cứ trên ý kiến của Bộ Chính trị và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ các tỉnh, thành