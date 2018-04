Cựu phó tổng cục trưởng Phan Hữu Tuấn liên quan Vũ "nhôm" ra sao?

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 15:30 PM (GMT+7)

Trước khi bị bắt, ông Phan Hữu Tuấn đã nghỉ hưu, mang quân hàm trung tướng. Ông Tuấn nguyên là phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5), Bộ Công an.

Chiều 17-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn. Ông Tuấn bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Vũ “nhôm” với tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Cùng việc khởi tố và bắt giam, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với bị can này.

Theo tìm hiểu chúng tôi, lúc đang là phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, ông Tuấn đã có nhiều văn bản giới thiệu giúp Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản với giá rẻ, tham gia mua cổ phần ở các khách sạn lớn…

Đáng chú ý, ông Tuấn còn đề xuất cấp thẩm quyền giới thiệu Vũ “nhôm” tham gia mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Từ giới thiệu này, Vũ “nhôm” “tay không” vẫn có thể vay tiền của Ngân hàng Đông Á (với sự giúp đỡ của ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc ngân hàng này) khiến ngân hàng này thiệt hại 200 tỉ đồng…

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của ông Phan Hữu Tuấn (số 105B Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: TUYẾN PHAN

Theo thông tin chúng tôi nắm được, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, cơ quan điều tra xác định Vũ “nhôm” có sở hữu 12,73% cổ phần DongABank. Cơ quan điều tra kết luận hành vi sai phạm của Vũ “nhôm” trong việc dùng chính tiền vay ngân hàng này để mua cổ phần Ngân hàng DongABank. Vũ "nhôm" đã gây thiệt hại cho DongABank 200 tỉ đồng, đến nay chưa khắc phục được. Hành vi của Vũ “nhôm” có dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại kết luận điều tra, Bộ Công an cũng cho biết đến thời điểm chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao truy tố, Vũ “nhôm” vẫn chưa bị khởi tố về hành vi trên do thời hạn điều tra đã hết. Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ phối hợp với VKSND Tối cao để làm rõ và xử lý đối với Trần Phương Bình và Vũ “nhôm” về hành vi nộp khống 200 tỉ đồng.

Trong yêu cầu điều tra bổ sung, VKSND Tối cao cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của DongABank để mua 13,9 triệu USD giúp Vũ “nhôm”. Theo kết luận điều tra, mặc dù là người nhờ mua lượng ngoại tệ lớn như vậy nhưng đến nay Vũ “nhôm” chưa trả tiền cho ông Bình và cũng chưa làm rõ được Vũ “nhôm” mua ngoại tệ để làm gì…

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 3-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.