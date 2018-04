Giám đốc Công an Đà Nẵng: "Tôi không biết ông Minh bị bắt"

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 21:40 PM (GMT+7)

Đến 20 giờ ngày 17-4, trao đổi với chúng tôi về việc Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị bắt, Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) cho hay: Tôi không hề biết việc ông Minh bị bắt.

Nhà ông Minh.

“Bên Bộ Công an bắt. Chưa nghe mấy ảnh thông báo nhưng VTV1 đưa thì chắc là bắt rồi”, ông Tam nói.

Lúc 20 giờ 20 phút, có mặt tại nhà riêng của ông Minh ở số 25/10 Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, căn nhà đóng kín cửa.

Hàng xóm cho hay ông Minh đã đi Hà Nội vài ngày trước.

Hiện bên trong nhà ông Minh chỉ có một chiếc ô tô, sân thượng sáng đèn nhưng không thấy người ra vào hoặc xuất hiện.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 17-4, Bộ Công an phát thông tin về việc bắt, khởi tố hàng loạt cựu cán bộ cấp cao vì liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Theo đó, Công an ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011).

Ông Minh bị bắt về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015...