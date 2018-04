Hàng xóm nói gì về cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn bị bắt, khám nhà?

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 18:30 PM (GMT+7)

Nhiều hàng xóm với ông Phan Hữu Tuấn đã rất bất ngờ trước việc cựu trung tướng, cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, bị bắt, khám nhà tối ngày 17-4.

Sáng nay 18-4, người dân khu phố Yên Phụ (Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) vẫn chưa hết xôn xao về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955), nguyên phó tổng cục trưởng Bộ Công an đã nghỉ hưu về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo ghi nhận, quanh khu vực nhà ông Phan Hữu Tuấn (số nhà 105b Yên Phụ) ở, sáng nay ở nhiều quán nước, quán cafe, người dân vẫn bàn tán về việc ông Tuấn bị bắt, khám nhà trong tối ngày hôm qua 17-4.

Sáng 18-4, sinh hoạt của người dân khu vực nhà ông Phan Hữu Tuấn vẫn bình thường như mọi ngày

Một người dân sống gần nhà ông Tuấn cho biết: "Nhà ông Tuấn từ đời trước đã ở đây rồi, mảnh đất gia đình ông đang ở là do bố mẹ để lại. Mấy căn nhà chung quanh đều là anh em trong gia đình ông được các cụ để lại cho hết. Bình thường ông ấy hiền lành, sống giản dị, hòa nhã với mọi người xung quanh. Ông cũng thường xuyên ngồi quán nước nói chuyện với hàng xóm xung quanh".

"Bình thường không ai nghĩ ông ấy là Trung tướng hay làm chức gì to đâu, ông ấy rất bình dị. Chúng tôi thật sự bất ngờ khi ông ấy bị bắt, không biết ông ấy làm việc gì sai cả nhưng tình hàng xóm láng giềng chúng tôi thật sự buồn"-một người dân chia sẻ.

Trong sáng 18-4, nhà ông Tuấn vẫn có người ra vào, cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra bình thường nhưng khi được hỏi thì vẫn có ít người biết ông Tuấn phạm tội gì, liên quan đến ai. Nhiều người hàng xóm với ông Tuấn cũng không biết Phan Văn Anh Vũ, hay Vũ "nhôm" là ai.

Trước đó, vào tối ngày 17-4, trong lúc khám nhà ông Phan Hữu Tuấn từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, đông đảo người dân tò mò tập trung ra đường khu nhà ông Tuấn ở để nghe ngóng tình hình.

Những hình ảnh lực lượng chức năng khám nhà ông Phan Hữu Tuấn tối ngày 17-4:

Nhiều người hàng xom đã bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng tiến hành khám nhà ông Phan Hữu Tuấn

Hàng xom vừa quan sát, vừa bàn tán xôn xao.