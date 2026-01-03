Cục CSGT đưa ra 8 "quy tắc vàng" khi va chạm giao thông

Theo Phòng CSGT - Công an TPHCM, trong những ngày cuối năm 2025 và đầu năm mới 2026, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong đó, đa số nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện chủ quan, coi thường pháp luật giao thông và tính mạng người xung quanh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 19-12-2025 ở phường Bình Trưng, TPHCM.

Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết từ nay đến sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, lấn làn... Đáng chú ý, CSGT sẽ đẩy mạnh xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát.

Theo Cục CSGT - Bộ Công an, ngày 2-1 - ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, cả nước xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 41 người, bị thương 56 người.

Cùng với việc chỉ đạo CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Cục CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó có việc hướng dẫn một số kỹ năng xử lý khi xảy ra va chạm giao thông.

Theo đó, có 8 "quy tắc vàng" được Cục CSGT đưa ra, gồm:

- Dừng ngay phương tiện;

- Kiểm tra tình trạng bản thân hoặc người trên xe, người đi đường, nếu bị thương thì cần khẩn trương đưa đi cấp cứu;

- Đưa người trên phương tiện vào lề đường, lên vỉa hè hoặc ra khỏi đường cao tốc;

- Tiến hành đặt cảnh báo nguy hiểm, nếu có thể hãy bố trí người cảnh báo giao thông tạm thời nơi xảy ra tai nạn;

- Gọi điện hoặc báo tin cho công an hoặc UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn;

- Tuyệt đối không tranh cãi đúng sai, vì dễ dẫn đến các hành vi vi phạm như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm ùn tắc giao thông kéo dài... Giải quyết tai nạn là trách nhiệm của lực lượng chức năng;

- Nếu va chạm nhẹ, không có nguy cơ gây ùn tắc giao thông, chỉ có thiệt hại về tài sản, thì hai bên tự thỏa thuận đền bù hoặc có bảo hiểm tự nguyện hỗ trợ. Sau khi thống nhất, hòa giải giữa các bên thì nhanh chóng cho phương tiện di chuyển;

- Ở lại hiện trường vụ tai nạn giao thông cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe - nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan công an, UBND nơi gần nhất.