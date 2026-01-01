Vì sao gần 1.390 ô tô, 240.000 xe máy bị CSGT TPHCM tạm giữ trong năm qua?

CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo báo cáo, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.385 xe ô tô, gần 240.000 xe máy. Trong đó, một số hành vi gây bức xúc như: 8 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp điều khiển xe sử dụng còi, nẹt pô liên tục trong khu đông dân cư; 5 vụ việc được đăng tải trên không gian mạng Facebook, TikTok...

Trong năm 2025, Phòng CSGT cũng phối hợp các đơn vị tiến hành đấu tranh, bắt giữ và khởi tố 2 vụ án, gồm: khởi tố 9 bị can "Gây rối trật tự công cộng" vào ngày 24-3-2025 trên đường tránh Quốc lộ 55 (xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); và khởi tố 25 bị can "Gây rối trật tự công cộng" ngày 16-8-2025 ở đường Trần Hưng Đạo, xã Phước Hải, TPHCM.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Ngoài ra, gần 190.000 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm 98.880 trường hợp phát hiện trực tiếp lập biên bản vi phạm hành chính và 89.597 trường hợp ghi nhận bằng hình thức sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ - hệ thống camera giám sát - người dân phản ánh.

Năm 2025 là năm Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1-1-2025) với nhiều mức phạt tăng nặng.

Năm 2025 cũng là năm TPHCM vẽ hàng loạt vạch mắt võng ở nhiều giao lộ để cho các phương tiện rẽ phải liên tục.

Tháng 9-2025, 31 camera AI được lực lượng chức năng lắp đặt tại các giao lộ và tuyến đường trọng yếu ở trung tâm TPHCM giúp điều chỉnh ý thức giao thông cho người dân.