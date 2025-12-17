Cục CSGT chỉ ra loạt vấn đề trên cao tốc xảy ra tai nạn 4 người chết

Ngày 17/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tổ công tác đã hoàn tất khảo sát tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hoạt động này diễn ra sau vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết hôm 9/12.

Làn khẩn cấp không đạt chuẩn cho tốc độ 120km/h

Theo thiết kế, chiều rộng làn khẩn cấp của tuyến là 2,5m, nhưng thực tế đo tại mép trong vạch sơn chỉ đạt 2,25m.

Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 117:2024), kích thước này chỉ áp dụng cho cao tốc có tốc độ khai thác 80km/h. Trong khi đó, tuyến đường hiện đang cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ 120km/h (yêu cầu làn khẩn cấp tối thiểu 3m).

Do đó, Cục CSGT đề nghị sớm mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo đúng quy chuẩn để bảo đảm an toàn.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Ảnh: Hoàng Hà

Đại diện Cục CSGT cho hay, từ tháng 8, đơn vị đã nêu 9 kiến nghị về tổ chức giao thông và yêu cầu VEC (đơn vị khai thác) khắc phục. Tuy nhiên, đến nay VEC mới đề xuất cấp trên giải quyết 3 kiến nghị (chưa triển khai thực tế), còn 6 kiến nghị vẫn đang lập kế hoạch.

Về hạ tầng, quy hoạch có 3 trạm dừng nghỉ nhưng hiện chỉ triển khai 1 điểm dừng đỗ tạm tại Km96, chưa được đầu tư xây dựng bài bản.

Hệ thống thoát nước dọc dù đã có nhưng nhiều đoạn vẫn bị đọng nước. Tại nhiều vị trí, hàng rào lưới B40 bị tháo dỡ nhưng chưa được khắc phục.

Chiều rộng của làn khẩn cấp chỉ đạt 2,25m. Ảnh: CACC

Mặt đường lồi lõm, sạt lở

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận nhiều điểm mất an toàn. Cụ thể, tại Km34+800 xuất hiện tình trạng sạt lở chưa được sửa chữa, chỉ cảnh báo tạm thời bằng chóp nón. Đoạn từ Km4 đến hầm Núi Eo, mặt đường tại các mố cầu lồi lõm, không êm thuận.

Tại nút giao Hà Lam, khu vực đường cong các nhánh ram có vật liệu rơi vãi. Cục CSGT yêu cầu VEC kiểm tra độ dốc siêu cao, điều chỉnh tốc độ tối đa và sơn gờ giảm tốc đồng thời, cần xử lý tình trạng lóa sáng do đèn xe ngược chiều tại một số điểm (Km25-Km26, Km46+100).

Ngoài ra, các điểm quay đầu xe khẩn cấp hiện đang dùng hộ lan tôn sóng gây khó khăn khi tháo dỡ. Cục CSGT kiến nghị cần có giải pháp cải tạo để dễ dàng đóng mở, kịp thời phân luồng khi xảy ra sự cố khẩn cấp.

Đơn vị khai thác tuyến cũng chưa thực hiện phân làn xe con, xe khách và xe tải theo đề nghị của cơ quan chức năng.