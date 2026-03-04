Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 4B, Lạng Sơn, 4 người tử vong

Trên hai xe có 4 người gồm: Bế Văn H (sinh năm 2009, trú tại thôn Già Nàng, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn); Lục Duy A (sinh năm 2011, trú tại thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác); Hoàng Văn T (sinh năm 2006, trú tại thôn Phai Vài, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn); và Chu Văn H (sinh năm 2008, trú tại thôn Già Nàng, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn).

Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện. Vụ tai nạn khiến cả 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ban ATGT

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định của pháp luật.