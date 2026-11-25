Chiều 24/11, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 4 phối hợp Phòng cảnh sát PCCC Công an TP HCM kiểm tra cửa hàng tạp hóa trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, phát hiện gần 100 bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần, được bơm đầy và bày bán.

Nhiều bình có thân bị rỉ sét, sơn lại, phần đầu lắp vào bếp bị cong vênh. Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ số bình gas để xử lý hành vi kinh doanh, sang chiết gas trái phép.

Cảnh sát thu giữ gần 100 bình gas mini sang chiết trái phép đã bị rỉ sét. Ảnh: Đình Văn

Làm việc với cảnh sát, chủ cửa hàng cho biết nhập bình gas từ một cơ sở sang chiết để đổi cho khách với giá 12.000 đồng mỗi bình. "Tôi biết gas mini chỉ được sử dụng một lần, nhưng loại sang chiết có giá rẻ nên vẫn kinh doanh", người này nói.

Theo Nghị định 105/2025, hành vi vi phạm này có thể bị phạt 40-50 triệu đồng.

Ngoài các cửa hàng kinh doanh, lực lượng PCCC còn kiểm tra một số điểm ăn uống. Tại quán ăn cách đó khoảng 2 km, nhiều nhân viên khu bếp lúng túng khi được hỏi cách nhận biết và xử lý tình huống rò rỉ khí gas.

Một số người cho rằng cần tắt thiết bị điện khi phát hiện rò rỉ. Tuy nhiên, cảnh sát khuyến cáo không bật, tắt công tắc hoặc sử dụng thiết bị điện trong khu vực nghi có khí gas, bởi thao tác này có thể phát sinh tia lửa, gây cháy nổ.

Anh Lê Tống Hải, quản lý quán ăn, cho biết một số nhân viên mới vào làm nên chưa được trang bị kỹ năng xử lý tình huống. Cơ sở dự kiến tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy để nhân viên biết cách phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.

Theo trung tá Phạm Minh Tráng, Phó đội Cảnh sát PCCC khu vực 4, bình gas mini chỉ được thiết kế để sử dụng một lần. Việc sang chiết nhiều lần khiến áp suất trong bình không được bảo đảm, vỏ bình có thể bị mỏng, biến dạng, dẫn đến rò rỉ hoặc phát nổ. Nếu nhiều bình được tập kết gần nhau, sự cố có thể gây nổ liên tiếp, hậu quả nghiêm trọng.

Tại nhà hàng, quán ăn, các bình gas loại lớn thường được bố trí gần khu vực bếp. Khi xảy ra rò rỉ, nếu nhân viên không biết cách xử lý ban đầu, nguy cơ cháy nổ sẽ tăng cao.

Đoàn kiểm tra hướng dẫn nhân viên quán ăn ở TP HCM cách nhận biết, xử lý khi có rò rỉ khi gas ở khu vực bếp. Ảnh: Đình Văn

Đợt kiểm tra được TP HCM đẩy mạnh sau nhiều vụ nổ khí gas gây hậu quả nghiêm trọng gần đây. Ngày 13/11, vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (quận 7 cũ) làm sập dãy nhà, khiến ba người chết, 12 người bị thương. Sáng 24/11, một vụ nổ khí gas tại Hà Nội cũng khiến 6 người chết, 10 người bị thương.

Trung tá Lê Tấn Châu, Phó phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP HCM, cho biết lực lượng chức năng sẽ tổng rà soát khoảng 1.600 điểm kinh doanh gas, khí hóa lỏng trên địa bàn. Mục tiêu là chấn chỉnh vi phạm, ngăn ngừa cháy nổ và đưa các cơ sở sang chiết gas trái phép vào diện quản lý.

Đối với nhà hàng, quán ăn, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng gas an toàn, kiểm tra việc lắp đặt thiết bị và khuyến khích trang bị hệ thống cảnh báo rò rỉ khí.