Bếp gas mini nổ khi 15 người ăn lẩu

Khoảng 10h, 15 người là bà con, họ hàng của gia đình chị Đặng Ngọc Hân, 26 tuổi, ở ấp Bình Thành, ngồi dưới nền gạch, dùng hai bếp gas mini nấu lẩu.

Thời điểm bếp gas phát nổ. Ảnh: Chụp lại video

Khi mọi người đang ăn, một bếp bất ngờ phát nổ, tạo quả cầu lửa bao trùm khu vực phía trước, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Trong nhóm có nhiều trẻ em. Lửa táp vào một số vật dụng và những người ngồi gần bếp.

Vụ nổ làm ba người bị thương, trong đó hai người bỏng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

"Chú và em họ tôi bị bỏng nặng nên đang điều trị, còn mẹ tôi bị nhẹ hơn được bệnh viện cho về nhà", chị Hân nói.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng bình gas, bếp gas quá cũ, tự bơm hoặc có dấu hiệu hư hỏng; cần kiểm tra thiết bị trước khi dùng để phòng nguy cơ rò rỉ, cháy nổ.