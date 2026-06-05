Công đoàn chia sẻ lý do đề xuất tăng ngày nghỉ Quốc khánh 2/9

Đề xuất tăng ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 giúp tái tạo sức lao động

Sáng nay (5/6) ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp báo.

Đoàn chủ tịch Công đoàn Việt Nam khóa XIV đã trả lời rất nhiều câu hỏi của báo chí trogn đó có vấn đề tiền lương, nhà ở công nhân và đặc biệt là vấn đề, đề xuất ngày nghỉ Quốc khánh 2/9...

Trước câu hỏi về lý do đề xuất tăng ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh lên 2 ngày, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết Công đoàn đã 3 lần đề xuất về nội dung này.

Ông Hiểu cho biết, hiện nay số ngày nghỉ lễ của Việt Nam còn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực, như vậy dư địa tăng ngày nghỉ còn rất cao.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về thông tin Công đoàn kiến nghị tăng ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hữu Chánh

Bên cạnh đó, việc tăng ngày nghỉ lễ cũng gắn với mục tiêu chống căng thẳng, kiệt sức. Đồng thời điều này cũng giúp thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển.

"Chúng tôi thấy rằng tăng ngày nghỉ lễ có tác dụng chứ không ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Điều này tạo điều kiện tái sản xuất sức lao động, từ đó để năng suất cao, chất lượng lao động tốt. Đồng thời tăng ngày nghỉ cũng góp phần kích cầu tiêu dùng ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch", ông Hiểu nói.

Đặc biệt, Công đoàn muốn đề xuất tăng ngày nghỉ vì ngày này gắn với ngày Quốc khánh, ngày toàn dân đưa con tới trường ngay sau đó. Hiện nay ngày nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc cũng rất dài.

“Qua lắng nghe tâm tư người lao động, chúng tôi nhận thấy họ có những ước mơ rất giản dị, rất đời thường, đó là được đưa con tới trường trong ngày khai giảng. Mong muốn tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy nhân văn này không chỉ của những người mẹ, người cha mà còn là niềm mong đợi của chính các em học sinh và nhà trường. Vì vậy, khi điều kiện cho phép, pháp luật cũng cần nghiên cứu, quy định phù hợp để người lao động được thụ hưởng”, ông Hiểu nói.

Theo lịch ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 lao động sẽ được nghỉ 2 ngày theo Bộ Luật lao động 2019 và ngày nghỉ này được hoán đổi. Theo đó, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, từ 29/8 đến ngày 2/9/2026.

Ông Hiểu cũng cho biết, sẽ có những đối tượng đặc thù, không được tác động trực tiếp (ví dụ lao động không có con) nhưng là không nhiều. Kể cả những giáo viên dù làm việc cả trong ngày lễ Quốc khánh thì họ vẫn sẵn lòng, vui vẻ (vì họ cũng đã có những ngày nghỉ dịp hè) đi làm vào ngày khai giảng.

"Chính sách này mang tính nhân văn cao, không chỉ hướng tới kinh tế mà còn chú trọng đến giá trị gia đình và quyền lợi con người", ông Hiểu nhấn mạnh.

Ông Hiểu cho biết đề xuất này liên quan tới các kiến nghị khác của Công đoàn như đề xuất: Giảm giờ làm, phòng chống căng thẳng, kiệt sức nơi làm việc.

Tăng ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không làm giảm năng suất lao động

Chia sẻ thêm về nội dung này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nhấn mạnh thêm: Việc đề xuất giảm giờ làm từ 48 giờ xuống còn 40 giờ hay tăng ngày nghỉ trong dịp Quốc khánh trong ngày 2/9 của Công đoàn không hề mâu thuẫn với việc tăng năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Khi người lao động phấn khởi, được trả thu nhập nhiều hơn có môi trường làm việc tốt hơn thì người lao động sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, thậm chí có thể đăng ký làm thêm giờ, tạo năng suất lao động cao hơn, góp phần tăng trưởng 2 con số", ông Anh Tuấn nói thêm.