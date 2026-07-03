Ông Trump cảnh báo NATO trước hội nghị thượng đỉnh

"Thật vô lý khi Mỹ cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ một chiều, đây không phải kiểu có đi có lại. NATO đã không sát cánh cùng chúng ta", Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/7.

Bài đăng của ông kèm theo biểu đồ về mức chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO, cho thấy Mỹ vượt xa nhiều quốc gia khác. Biểu đồ không thể hiện mức chi tiêu này được tính trong khoảng thời gian nào.

Mức chi tiêu quân sự của một số nước thành viên NATO được ông Trump đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Truth Social/ Donald J. Trump

Cảnh báo của lãnh đạo Mỹ được đưa ra chưa đầy một tuần trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Trump dự kiến tham dự sự kiện này.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu về cách phản ứng với xung đột Trung Đông, do một số quốc gia cấm quân đội Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ của họ để phục vụ chiến dịch nhằm vào Iran. Ông cũng nhiều lần khẳng định châu Âu cần đảm nhận vai trò chủ đạo trong bảo đảm an ninh của chính họ, trong khi Washington đã bắt đầu thu hẹp các cam kết quốc phòng.

Dưới sức ép từ ông Trump, các lãnh đạo NATO hồi năm ngoái nhất trí rằng sẽ nâng chi tiêu liên quan đến quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bismarck, bang Bắc Dakota ngày 1/7. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump thất vọng vì các đồng minh NATO từ chối tham gia tích cực hơn vào chiến dịch tấn công Iran. Phát biểu tại cuộc họp với các ngoại trưởng NATO hồi tháng 5, ông Rubio bày tỏ tin tưởng những bất đồng sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định đây sẽ là "một trong những hội nghị quan trọng nhất" trong lịch sử 77 năm của liên minh.

"Quan điểm của Tổng thống Mỹ, hay nói thẳng ra là sự thất vọng của ông, đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ trước chiến dịch của chúng tôi ở Trung Đông đã được thể hiện rất rõ. Vấn đề này sẽ phải được giải quyết", ông Rubio nói.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 7-8/7, với sự tham dự của đại diện 32 quốc gia thành viên.