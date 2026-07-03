Một đồng minh ruột của Moscow bất ngờ cảnh báo công dân không đến Nga

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin có mối quan hệ thân thiết, gần gũi. Ảnh: AP

Cảnh báo từ Minsk

Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus (BELTA), ông Volfovich đã nhắc lại những cảnh báo trước đó của chính phủ rằng: "Chúng tôi đã nhiều lần khuyến cáo người dân hãy thận trọng. Các máy bay không người lái rơi ở đó diễn ra hàng ngày, những sự cố đáng tiếc thường xuyên xảy ra. Chúng tôi không đóng cửa biên giới, nhưng quyết định đi hay không hoàn toàn nằm ở người dân".

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong tình trạng xung đột quân sự hiện nay, Belarus không thể đảm bảo an toàn cho công dân khi họ đi sang Nga.

Tuyên bố của ông Volfovich được đưa ra ngay sau khi truyền thông Nga đưa tin về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một chiếc xe khách chạy tuyến Minsk - Anapa khi phương tiện này đang di chuyển qua vùng Bryansk của Nga.

Đại sứ Nga tại Belarus, Boris Gryzlov cáo buộc, đây là một "cuộc tấn công có kế hoạch" từ phía Ukraine.

Phía Ukraine đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ thông tin này. Thiếu tá Andriy Kovalyov, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, gọi các cáo buộc từ phía Nga là những thông tin "hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt".

Ông Kovalyov khẳng định: "Bộ Tổng tham mưu chính thức tuyên bố rằng Lực lượng Quốc phòng Ukraine không thực hiện bất kỳ vụ tấn công nào nhắm vào phương tiện dân sự nêu trên".

Căng thẳng biên giới giữa Ukraine - Belarus leo thang

Các diễn biến ngoại giao trên xảy ra trong lúc Ukraine đang đẩy mạnh củng cố phòng tuyến biên giới phía Bắc giáp với Belarus. Lực lượng Biên phòng Ukraine tại vùng Chernihiv đã xây dựng các tuyến phòng thủ nhiều lớp từ năm 2022, bao gồm hào chống tăng, rào cản bê tông "răng rồng" và mạng lưới dây thép gai dày đặc. Một chỉ huy đơn vị biên phòng địa phương cho biết, khối lượng hạ tầng quân sự tại đây đã tăng khoảng 500% so với thời điểm mới giải phóng khu vực này vào năm 2022.

Dù các quan chức quân sự Ukraine hiện chưa ghi nhận dấu hiệu về việc tập hợp lực lượng tấn công tại Belarus, song cả hai phía vẫn duy trì trạng thái giám sát chặt chẽ. Liên quan đến vấn đề kỹ thuật, ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông Không quân Ukraine, cho biết các trạm tiếp sóng tại Belarus – vốn được Nga sử dụng để điều phối các vụ tấn công bằng drone Shahed – đã ngừng hoạt động sau cảnh báo từ Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta khẳng định Minsk sẽ phản ứng bằng "toàn bộ khả năng hiện có" nếu biên giới quốc gia bị xâm phạm, đồng thời nhấn mạnh khu vực biên giới hiện là một "lằn ranh đỏ".