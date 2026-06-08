Lịch nghỉ Quốc khánh năm 2026 và ngày nghỉ 24/11 mới nhất

Theo Thông báo số 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, dịp Quốc khánh năm 2026 sẽ nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 1/9 và 2/9.

Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc từ thứ Hai (31/8/2026) sang thứ Bảy (22/8/2026). Như vậy, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Quốc khánh 2026, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn một trong hai phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026: - Nghỉ ngày 1/9 và ngày 2/9/2026; - Nghỉ ngày 2/9 và ngày 3/9/2026.

Liên quan đến việc mở rộng số ngày nghỉ lễ, tại cuộc họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ngày 5/6, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết tổ chức công đoàn đã đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc tăng số ngày nghỉ lễ không chỉ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, nâng cao năng suất và chất lượng công việc, mà còn tạo điều kiện để chăm lo gia đình, gắn kết các thành viên trong gia đình. Ở góc độ kinh tế, việc kéo dài kỳ nghỉ lễ cũng góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch phát triển.

Ông Hiểu cho biết đề xuất này xuất phát từ thực tiễn hoạt động công đoàn. Qua quá trình lắng nghe ý kiến đoàn viên và người lao động, tổ chức công đoàn nhận thấy nhiều người có mong muốn rất giản dị nhưng giàu ý nghĩa là được trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, chính thức chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương đối với người lao động.