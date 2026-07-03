Nhà Trắng chặn Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đưa ra kế hoạch gây chấn động tại hội nghị NATO

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại sự kiện ở Washington, ngày 2/7. (Ảnh: AP)

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, ông Hegseth dự định thông báo tại cuộc họp cấp cao của NATO vào tháng 6, rằng Mỹ đang chuẩn bị cắt giảm thêm lực lượng đồn trú tại châu Âu, bên cạnh việc hủy kế hoạch triển khai 1 lữ đoàn thiết giáp tới Ba Lan và rút 1 lữ đoàn bộ binh khỏi Romania.

Tuy nhiên, đề xuất này bị bác bỏ sau khi được trình lên Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio và các quan chức cấp cao khác.

Thay vào đó, khi phát biểu tại hội nghị, ông Hegseth chỉ thông báo việc Mỹ sẽ tiến hành một cuộc rà soát toàn diện về thế trận tại châu Âu - quá trình có thể kéo dài tới 6 tháng.

Điều này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thống nhất về tốc độ cũng như quy mô cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu.

Dù ông Trump nhiều lần nói đến việc trừng phạt các nước NATO mà ông cho là chi quá ít cho quốc phòng hoặc không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran, các đề xuất và phát biểu cứng rắn của ông Hegseth khiến nhiều nghị sĩ và đồng minh, gồm cả thành viên đảng Cộng hòa, lo ngại sẽ gây tổn hại lâu dài cho liên minh và tạo thêm lợi thế cho Nga.

Nhà Trắng chuyển các câu hỏi về vấn đề này tới Bộ Chiến tranh.

Ông Sean Parnell - người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, khẳng định: “Bộ trưởng Hegseth đã bảo đảm thông điệp của mình phù hợp với các mục tiêu và chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc ra quyết định của tổng thống”.

Bài toán ở châu Á

Quân số Mỹ tại châu Âu và mức chi tiêu quốc phòng của các đồng minh dự kiến sẽ là vấn đề nóng khi Tổng thống Trump dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tuần tới.

Các quan chức NATO kỳ vọng sự có mặt của ông Trump tại hội nghị sẽ thể hiện sự đoàn kết với Mỹ và ủng hộ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại căng thẳng với ông Trump có thể làm lu mờ chương trình chính của sự kiện.

“Mỹ chi nhiều tiền cho NATO hơn bất kỳ quốc gia nào khác, vượt xa tất cả các nước, để bảo vệ họ mà không thu được lợi ích tương xứng”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 25/6.

Chiến lược quốc phòng mà Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 1 cho thấy Mỹ sẽ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu để tập trung nhiều hơn vào khu vực Tây Thái Bình Dương và Tây bán cầu. Theo văn kiện này, mục tiêu của Mỹ là để các quốc gia châu Âu đảm nhận vai trò chủ yếu trong nhiệm vụ phòng thủ thông thường của lục địa.

Tháng 5 vừa qua, ông Hegseth bất ngờ hủy kế hoạch luân phiên triển khai lữ đoàn thiết giáp từ căn cứ Fort Hood, bang Texas, tới Ba Lan. Quyết định này vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ. Các quan chức Ba Lan cũng bày tỏ lo ngại và nói với báo chí rằng họ không hề được tham vấn trước khi quyết định được đưa ra.

Theo bài viết của Wall Street Journal, động thái này cũng khiến Tổng thống Trump bất ngờ. Sau đó, ông đã gọi điện cho ông Hegseth để hỏi vì sao đối xử tệ với đồng minh quan trọng như vậy. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, dù đến nay vẫn chưa có lực lượng bổ sung nào được triển khai.

Dù vậy, khả năng Mỹ tiếp tục cắt giảm quân tại châu Âu vẫn hiện hữu. Ông Hegseth và trợ lý chính sách hàng đầu Elbridge Colby là những người đặc biệt quyết liệt trong việc thu hẹp quy mô lực lượng Mỹ ở châu Âu.

Trong nhiều năm làm việc cả trong và ngoài Lầu Năm Góc, ông Colby luôn đề cao chủ trương ưu tiên nguồn lực cho châu Á, giảm bớt cam kết quân sự của Mỹ ở những khu vực khác nhằm tập trung đối phó với Trung Quốc.

Cuộc chiến với Iran đã tạo cho ông Hegseth và ông Colby thêm cơ hội để thúc đẩy việc xem xét lại cam kết. Trong khi Anh cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân để triển khai các máy bay ném bom tầm xa tấn công Iran, Tây Ban Nha từ chối cho phép Washington sử dụng cơ sở của họ.

Sau khi Thủ tướng Đức chỉ trích chiến lược của Mỹ với Iran, ông Trump liên tiếp chỉ trích châu Âu và đe dọa sẽ rút quân Mỹ khỏi Đức.