Nghiên cứu, đề xuất hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Người lao động mong muốn hoán đổi lịch làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đoàn viên, lao động cả nước rất đồng tình, phấn khởi khi Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Công đoàn dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến các giá trị, di sản văn hóa.

Năm 2026, ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào ngày thứ Ba, theo ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều đoàn viên, người lao động có ý kiến đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ hai (23/11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày từ 21/11 đến ngày 24/11.

Trao đổi về nội dung này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, trước mong muốn của đoàn viên và người lao động, Tổng Liên đoàn sẽ nghiên cứu để cùng với Bộ Nội vụ có phương án phù hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.