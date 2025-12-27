Công an thông tin nguyên nhân tai nạn thảm khốc ở Lào Cai làm 9 người tử vong

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km 35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân; đề nghị Sở Y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn; đồng thời, tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định: Vào thời điểm trên, anh Đỗ Đăng Thịnh, sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội điều khiển xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B-61406 di chuyển từ thành phố Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh Trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, trên xe có 18 người (gồm cả lái xe).

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Hậu quả làm 8 người chết tại hiện trường, 1 lái xe tử vong trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Xe ô tô khách hư hỏng nặng.

Các nạn nhân bị thương đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tập trung xác minh, điều tra theo đúng quy định của pháp luật, tham mưu thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.