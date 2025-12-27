Cận cảnh góc cua hiểm trở trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe bị lật úp tại km35, tuyến quốc lộ 174 (nối quốc lộ 32), thuộc địa bàn thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Đoạn đường này có dốc kéo dài hơn 1 km từ UBND xã Phình Hồ xuống, sau đó là một khúc cua gấp, tạo thành hình tam giác nhọn, rất khó xử lý. Khu vực này vắng vẻ, chỉ có vài ngôi nhà tại khúc cua, trong đó có căn nhà của vợ chồng anh Mùa A Dê, sống gần hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là một đoạn dốc dài, khúc cua gắt.

Anh Mùa A Dê cho biết, nhà anh nằm ngay đoạn xảy ra tai nạn. Thời điểm đó, anh đang cho gà ăn phía sau nhà, còn vợ anh ở trong nhà. Anh Dê kể: "Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe lao nhanh xuống dốc, rồi nghe một tiếng uỳnh rất lớn. Còi xe hú inh ỏi liên tục mà không tắt được. Lát sau, chúng tôi chạy xuống thì thấy chiếc xe lật úp, biến dạng rất thương tâm. Người dân hô nhau ra hiện trường, phối hợp cùng chính quyền đưa các nạn nhân ra ngoài".

Theo ông Giàng A Gư, Trưởng thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, đoạn đường từ UBND xã xuống nơi xảy ra tai nạn là dốc dài, nhiều khúc cua nguy hiểm và trước đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn. "Dốc kéo dài khoảng 1 km, đường đi hiểm trở nên xe đã gặp sự cố thương tâm", ông Gư chia sẻ. Ông Gư cho biết thêm, trên đoạn đường này, người dân từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, như xe khách lật, xe bồn chở bê tông gặp nạn.

Ông Gư cũng cho biết, đoàn thiện nguyện đi từ Hà Nội lên để hỗ trợ điểm trường Tà Ghênh (trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ), nấu ăn và trao quà cho các cháu học sinh. Trước đó, chiếc xe chở nhu yếu phẩm như chăn, màn đã lên đến nơi đi từ thứ Năm, tức ngày 25/12. Chiếc xe gặp nạn chủ yếu chở các thành viên trong đoàn cùng một ít đồ chơi trẻ em, giày dép… để làm quà cho các em học sinh. "Chưa kịp đến nơi thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Người dân cũng không tiếp cận được gần vì hiện trường đang được phong tỏa", ông Gư cho biết.

Chiếc xe tai nạn bị bẹp rúm, biến dạng.

Theo Thượng tá Phạm Vân Thảo, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ. Ban đầu xác định, trước khi xảy ra tai nạn, xe khách di chuyển với tốc độ rất nhanh, trong khi đoạn đường xảy ra vụ việc có nhiều khúc quanh co và dốc.

Lái xe được xác định là ông Đỗ Đăng Thịnh, (SN 1960, phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Theo lãnh đạo UBND xã Phình Hồ, nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do xe mất phanh trên đoạn dốc dài, song nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật trên đoạn đường dốc do va vào hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Hậu quả khiến 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người khác bị thương nặng.

Khu vực xảy ra tai nạn (ảnh chụp trên ứng dụng Google Maps).

Sau khi xảy ra vụ việc, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường. Hiện đối với các nạn nhân tử vong tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ 25 triệu đồng/ người, đối với người bị thương tỉnh Lào Cai hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Thường trực Tỉnh ủy đã đến bệnh viện thăm hỏi ân cần đến các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sắc với thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.