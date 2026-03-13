Cuba đã đàm phán với Chính phủ Mỹ

Theo Bộ Ngoại giao Cuba (Cubaminrex), Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez gần đây đã có bài phát biểu về tình hình quan hệ hiện nay với chính phủ Mỹ, trong cuộc gặp với các thành viên Bộ Chính trị, Ban Thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Ban Chấp hành Hội đồng Bộ trưởng.

Thông tin sau đó được Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam xác nhận với VTC News.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Theo đó, phù hợp với chính sách nhất quán của Cách mạng Cuba trong suốt lịch sử, được dẫn dắt bởi các nhà lãnh đạo, cùng với sự phối hợp của các cơ cấu cao nhất của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba, các quan chức Cuba gần đây đã tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện của chính phủ Mỹ.

"Những cuộc đàm phán này nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp, thông qua đối thoại, cho những khác biệt song phương tồn tại giữa hai quốc gia. Có những yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi này", theo bài phát biểu.

Mục đích của những cuộc thảo luận trước hết nhằm xác định các vấn đề song phương cần giải quyết dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng, và mặt khác, để tìm ra giải pháp cho các vấn đề đã được xác định.

Hơn nữa, mục tiêu là xác định thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước. Ngoài ra, mục tiêu là xác định các lĩnh vực hợp tác để giải quyết các mối đe dọa và đảm bảo an ninh, hòa bình cho cả hai quốc gia, cũng như trong khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Trong các cuộc trao đổi đã diễn ra, Cuba đã bày tỏ thiện chí trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của Cuba. Điều này được nêu ra dựa trên tinh thần có đi có lại và tuân thủ luật pháp quốc tế.