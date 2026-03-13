Chuyên gia đánh giá Mỹ không lường trước chiến sự với Iran kéo dài như hiện nay

Phát biểu với Al Jazeera từ Brussels, ông Magnier cho rằng: “Đây là thời điểm rất khó khăn bởi phía Mỹ không dự đoán được cuộc chiến lại kéo dài như vậy, cũng như phản ứng của Iran và các đồng minh”. Theo ông, Washington không lường trước mức độ thiệt hại đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cũng như quy mô phản ứng của Iran liên quan tới eo biển Hormuz.

Ông Magnier cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah từ Lebanon nhằm vào Israel đang gây sức ép đáng kể đối với hệ thống phòng không của nước này.

Khói lửa bốc lên sau khi một kho chứa dầu bị đánh trúng ở Tehran, Iran ngày 7/3. Ảnh; AP

“Bên nào nhượng bộ trước thì bên đó sẽ bị xem là bên thua cuộc”, ông Magnier nói, đồng thời nhận định đây là điều mà Tổng thống Donald Trump chắc chắn không mong muốn. Tuy nhiên, ông Trump cũng đang phải đối mặt với áp lực chính trị ngày càng lớn trong nước.

Ông Adolfo Franco, chiến lược gia thuộc đảng Cộng hòa thì cho rằng Mỹ đã đạt được những mục tiêu nhất định trong chiến dịch nhằm vào Iran, song vẫn còn cách lối thoát cho cuộc chiến này “khá xa”. Tổng thống Donald Trump ban đầu ước tính chiến dịch có thể kéo dài ít nhất 4 - 5 tuần.

Trao đổi với Al Jazeera, ông Franco - cựu cố vấn của Thượng nghị sĩ John McCain cho biết: “Chúng tôi đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran cũng như lực lượng không quân của họ… Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã tấn công các cơ sở sản xuất cũng như phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, khiến các năng lực của Tehran suy giảm đáng kể”.

Ông Franco nhận định, Mỹ “chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng trả đũa của Iran” và đó là lý do Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch có thể kéo dài hơn 4 tuần.

“Không ai nói rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc trong 12 giờ hay đại loại như vậy”, ông Franco nói, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự của Mỹ hiện đang “đi trước tiến độ”.

Ở chiều ngược lại, Đại tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson cho rằng giới chức Mỹ vẫn chưa xác định rõ các mục tiêu chiến lược của cuộc chiến, vốn đang tiêu tốn chi phí khổng lồ và ngày càng vấp phải sự phản đối từ dư luận. The ông Wilkerson, khi lắng nghe các phát biểu của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, “không thể biết rõ mục tiêu của chiến dịch là gì”.

“Với tư cách một quân nhân chuyên nghiệp, tôi phản đối mạnh mẽ điều đó”, ông Wilkerson nói.

Ông Wilkerson cho rằng, việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho cuộc chiến có thể làm gia tăng gánh nặng nợ công, đồng thời cáo buộc một số hành động trong chiến dịch có thể cấu thành “tội ác chiến tranh”. Ông Wilkerson cũng nhận định, dư luận tại Mỹ đang nhanh chóng quay lưng với cuộc xung đột, bao gồm cả một bộ phận trong phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) - lực lượng cử tri từng góp phần đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.