Công an tập kích bãi khai thác vàng lúc nửa đêm ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi) cùng thường trú tỉnh Phú Thọ; Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi), cả hai thường trú tại tỉnh Lâm Đồng về hành vi khai thác vàng trái phép.

Lực lượng Công an Lâm Đồng bắt quả tang các đối tượng đang khai thác vàng trên địa bàn xã Tà Năng. Ảnh: CTV

Đầu tháng 11, tình hình khai thác vàng diễn biến phức tạp trên địa bàn thôn Ma Bó, xã Tà Năng, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung lực lượng đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây khai thác vàng trái phép bị công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Sau nhiều ngày điều tra, ém quân ăn ngủ trong rừng, khuya 8-11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tà Năng bất ngờ ập vào khu vực khai thác vàng trái phép.

Một miệng hầm được đào vào núi để khai thác vàng trái phép. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, có 4 người đang khai thác và tuyển vàng. Lực lượng công an đã thu giữ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng gồm: Máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống máy sàng, máy bơm và 72 bao đá quặng chứa vàng.

Lực lượng chức năng còn phát hiện thủy ngân, chất bị cấm gây nguy hại lớn đến môi trường và sức khỏe được sử dụng trong quá trình tuyển vàng. Khám xét nơi trú ở của các đối tượng, công an thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục nghi là vàng.

Lán trại đãi vàng của các đối tượng. Ảnh: CTV

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã khai thác hơn 5 tấn quặng đá. Trong đó, tách được khoảng 18 lượng vàng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn cung ứng máy móc, hóa chất và truy xét vai trò của những người liên quan.