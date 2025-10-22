Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam trong vụ buôn lậu vàng hơn 1.200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư & Kinh doanh vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong đó, Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam) bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có bị can Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).

Ngoài ra, 8 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại Lào Cai; kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (SN 2000; trú ở Lào Cai; lao động tự do); Trần Thành Hiếu (SN 1987; trú tại Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; trú ở Lào Cai); Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; trú ở Lào Cai), cùng là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970; trú ở Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; trú ở Lào Cai; lao động tự do).

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 9/2024 đến ngày 17/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo và Phạm Tuấn Hải tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Trần Thị Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Quá trình mua bán, Bà Béo thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Các nhân viên công ty này được giao nhiệm vụ nhận, kiểm tra trọng lượng, sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng, lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Hoàn. Sau đó các đối tượng mang vàng về Hà Nội giao cho khách hàng.

Đối với Công ty Vàng Việt Nam, cơ quan điều tra xác định My và Thuyết trực tiếp liên hệ, thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng. Trong số đó, nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ. Đối với các giao dịch này, My và Thuyết chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (kế toán) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý vàng.

Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hoặc thông qua tài khoản của 30 người thân, quen của My và Thuyết cho mượn, sau đó giao cho nhân viên kinh doanh hoặc thủ quỹ quản lý, cập nhật trên phần mềm.

Ngược lại, đối với các giao dịch có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, My và Thuyết chỉ đạo Hợp hạch toán vào phần Vacom, sử dụng tài khoản của công ty để thanh toán, đồng thời loại bỏ toàn bộ giao dịch không có chứng từ trên báo cáo thuế.

Kết luận điều tra cáo buộc, toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ bị loại bỏ được để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Kết luận nêu rõ, hành vi của 8 bị can đã phạm vào tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, các bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức.