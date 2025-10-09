Đột nhập nhà dân trộm lượng lớn vàng, tiền mang về cho bạn gái

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nhóm đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Trần Quốc Anh (bên trái) và Bùi Đăng Khoa.

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Trần Quốc Anh (SN 2001), Bùi Đăng Khoa (SN 2008, cùng ngụ phường Mỹ Thới), Trần Trung Thực (SN 2003), Lê Thanh Huy (SN 1990, cùng ngụ phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2002) và Nguyễn Sang Ngọc Ánh (SN 2003, cùng ngụ phường Long Xuyên) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ánh.

Theo điều tra ban đầu, Quốc Anh rủ Khoa, Thực và Huy đột nhập nhà dân ở phường Mỹ Thới vào rạng sáng 24/9, vì biết chủ nhà thường ra chợ bán thịt heo sớm.

Quốc Anh và Khoa cảnh giới, Thực và Huy lẻn vào nhà trộm 4 nhẫn vàng 24K, 2 nhẫn vàng 18K, 1 dây chuyền vàng, 1 vòng tay vàng 24K, 1 đôi bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tai vàng 18K và 3 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng.

Số vàng trộm được, nhóm mang về nhà bạn gái là Thùy Dương và Ngọc Ánh để đưa đi bán lấy tiền tiêu xài.

Lê Thanh Huy (bên trái) và Trần Trung Thực

Nguyễn Sang Ngọc Ánh (bên trái) và Nguyễn Thị Thùy Dương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác minh, khoanh vùng nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ cả nhóm khi đang lẩn trốn tại phường Long Xuyên.