Cơ quan khí tượng lý giải việc dự báo bão Thần gió gây mưa lớn nhưng thực tế khác

Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Thần gió (bão số 12, tên quốc tế Fengshen) kết hợp không khí lạnh thì một đợt mưa cường suất lớn sẽ diễn ra từ đêm 22-10 tại Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, trong sáng nay, 23-10, mưa chưa lớn, một số người dân đã bắt đầu chủ quan.

Bão Thần gió tan nhanh nhưng mưa lớn còn kéo dài

Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đợt mưa lần này thể hiện tính phức tạp trong tương tác giữa các hệ thống khí quyển, đặc biệt là giữa hoàn lưu bão số 12 và khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc.

Theo ông Hưởng, các dự báo ban đầu thiên về kịch bản bão di chuyển ổn định, hướng về vùng biển Huế – Đà Nẵng trong chiều ngày 22-10, với cường độ suy yếu chỉ 1–2 cấp so với khi còn trên biển. Theo đó, hoàn lưu bão khi đổ bộ vẫn mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền, gây mưa ở khu vực Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

“Tuy nhiên, thực tế sau khi đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đổi hướng Tây Nam và tốc độ di chuyển chậm lại rất nhiều, chỉ khoảng 5–10 km/h. Do hoàn lưu bão bị khối không khí lạnh mạnh, khô tác động lớn hơn nên bão suy yếu quá nhanh và tan ngay trên biển. Vì vậy, mưa do hoàn lưu bão không còn lớn như dự kiến ban đầu”, ông Hưởng cho hay.

Trong đêm qua và sáng nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22-10 giờ đến 8 giờ ngày 23-10 cục bộ có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 149.6mm, trạm Trường Xuân (Quảng Trị) 89.2mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 108.0mm…

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết, đây mới là thời điểm bắt đầu của đợt mưa kéo dài và phức tạp lần này. Sau khi bão tan, nhiễu động gió Đông, không khí lạnh và địa hình chắn gió sẽ gây ra mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày tới, khả năng mưa tăng mạnh hơn từ chiều tối nay, 23-10.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu ở các khu vực trũng thấp.

Cảnh giác với thông tin dự báo không chính thống

Cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, trên mạng xã hội hiện nay xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân tự đưa ra dự báo hoặc nhận định về mưa bão, thậm chí có những thông tin sai lệch, gây hoang mang cho người dân. Đáng lo ngại là một bộ phận người dân lại rất tin tưởng các trang này và thường xuyên vào đó để cập nhật thông tin.

Trao đổi lại, ông Nguyễn Văn Hưởng, cho biết việc phổ biến thông tin khí tượng thủy văn tới cộng đồng là cần thiết, giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động phòng tránh thiên tai. Những cá nhân, chuyên gia độc lập hay các facebooker, tiktoker đã góp phần lan tỏa sự quan tâm của xã hội đối với chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Do ảnh hưởng bão Thần gió nên nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, sạt lở khiến giao thông chia cắt cục bộ. Ảnh: Minh Trường

Tuy nhiên, ông Hưởng cho biết, thiên tai hiện nay có xu hướng diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan. Mỗi nguồn thông tin, nếu được phân tích trên cơ sở khoa học, khách quan và kiểm chứng cẩn trọng, đều có giá trị nhất định trong việc giúp người dân nâng cao cảnh giác và chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, cần tránh việc thổi phồng hoặc suy diễn quá mức có thể gây hoang mang trong dư luận và làm giảm hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

Trong công tác dự báo và cảnh báo, các nhận định khoa học cần được xây dựng trên cơ sở hệ thống số liệu quan trắc, mô hình tính toán và quy trình kỹ thuật được kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất theo chuẩn mực của Tổ chức Khí tượng Thế giới.

Cục Khí tượng Thủy văn là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.

“Cơ quan Khí tượng thuỷ văn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ dữ liệu và trao đổi chuyên môn với các nhà khoa học trong và ngoài cơ quan dự báo để đưa thông tin dự báo, cảnh báo đến gần hơn, nhanh hơn tới cộng đồng, hướng tới mục tiêu chung là giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân”, ông nhấn mạnh.

Người dân được khuyến cáo theo dõi các nguồn thông tin chính thống, gồm:

Cổng thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia (nchmf.gov.vn)

Đài Khí tượng thuỷ văn các địa phương

Cùng các cơ quan báo chí, truyền hình trung ương và địa phương