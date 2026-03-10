Lầu Năm Góc: Mỹ ‘đốt’ 5,6 tỷ USD vũ khí chỉ trong hai ngày đầu tấn công Iran, hiện phải dùng bom rẻ tiền

Con số 5,6 tỷ USD làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn tại Quốc hội rằng, quân đội Mỹ đang nhanh chóng làm cạn kiệt khovũ khí công nghệ cao vốn đã hạn chế, The Washington Post đưa tin ngày 10/3.

Ba quan chức Mỹ cho biết, mức chi phí khổng lồ này phản ánh cường độ các đòn tấn công mở màn khi Washington sử dụng số lượng lớn vũ khí chính xác đắt tiền, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và các loại tên lửa đánh chặn tiên tiến.

Quốc hội lo ngại kho vũ khí Mỹ bị bào mòn nhanh chóng

Ước tính 5,6 tỷ USD được gửi tới Quốc hội Mỹ hôm 9/3, trong bối cảnh ngày càng nhiều nghị sĩ cảnh báo chiến dịch quân sự do Tổng thống Donald Trump phát động có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ sớm trình Quốc hội một gói ngân sách quốc phòng bổ sung trị giá hàng chục tỷ USD để duy trì chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, đề xuất này nhiều khả năng vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ đảng Dân chủ, những người trước đó đã tìm cách hạn chế việc mở rộng chiến tranh với Iran.

Phản hồi câu hỏi về tình trạng kho vũ khí, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định, quân đội Mỹ vẫn có đủ nguồn lực để thực hiện mọi nhiệm vụ theo quyết định của tổng thống. “Bộ Chiến tranh có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào tại thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn”, ông nói.

Khói bốc lên nghi ngút trên bầu trời sau một vụ nổ ở Tehran trong những giờ đầu tiên của cuộc chiến ngày 28/2/2026. Ảnh: Getty Images.

Chuyển sang dùng bom rẻ hơn khi chiến dịch kéo dài

Theo các quan chức quốc phòng, chi phí khổng lồ chủ yếu phát sinh trước khi Mỹ chuyển sang sử dụng những loại bom rẻ hơn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết, chiến dịch đang dần giảm phụ thuộc vào vũ khí chính xác tầm xa, thay vào đó sử dụng nhiều hơn bom dẫn đường bằng laser, vốn có giá chỉ dưới 100.000 USD mỗi quả.

Trước đó, các đòn tấn công mở màn sử dụng nhiều vũ khí có giá hàng triệu USD mỗi đơn vị, khiến tổng chi phí tăng vọt.

Theo Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ, quân đội Mỹ và Israel đã đánh trúng hơn 5.000 mục tiêu tại Iran bằng hơn 2.000 đơn vị đạn dược kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2.

Chuyên gia quốc phòng Mark Cancian thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế nhận định, việc chuyển sang sử dụng bom rẻ hơn sẽ giúp giảm đáng kể chi phí mỗi đợt tấn công.

Khẩu đội tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: Getty Images.

Điều chuyển vũ khí từ châu Á sang Trung Đông

Trong khi kho vũ khí bị tiêu hao nhanh chóng, quân đội Mỹ đang điều chuyển các hệ thống phòng thủ từ nhiều khu vực khác, bao gồm Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo hai quan chức Mỹ, Washington đã chuyển một phần hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từ Hàn Quốc sang Trung Đông. Đồng thời, Mỹ cũng rút bớt tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo của Iran.

Một quan chức cho biết, động thái này chủ yếu nhằm phòng ngừa khả năng Iran tăng mạnh cường độ phản công, dù số lượng các đòn tấn công trả đũa đã giảm sau hơn một tuần giao tranh.

Theo ông Cancian, việc tiêu hao nhiều tên lửa phòng thủ có thể tạo ra rủi ro chiến lược ở các khu vực khác. “Mỗi lần bạn bắn thêm THAAD hay Patriot, bạn lại chấp nhận thêm rủi ro ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và ở Ukraine”, ông nói.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối - THAAD. Ảnh: US Missile Defense Agency.

Tổn thất quân sự và nguy cơ leo thang

Cuộc chiến cũng gây ra những tổn thất đáng kể cho quân đội Mỹ. Ba máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F-15 của Mỹ đã bị bắn rơi trong một sự cố “bắn nhầm” liên quan đến lực lượng Kuwait. Ước tính, mỗi chiếc máy bay có giá khoảng 100 triệu USD.

Ngoài ra, bảy binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng nổ, trong đó sáu người tử vong sau một cuộc tấn công bằng UAV của Iran tại Kuwait và một người khác thiệt mạng tại Ảrập Xêút.

Các nhà phân tích cũng bất ngờ trước mức độ tinh vi của các đòn phản công từ Iran, bao gồm khả năng nhắm mục tiêu vào radar và hệ thống chỉ huy-kiểm soát của Mỹ và Israel.

Một số nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng, Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Tehran nhằm cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng, chi phí quân sự khổng lồ và áp lực lên kho vũ khí của Mỹ đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn tại Washington.

Máy bay tiêm kích McDonnell Douglas F-15 của Mỹ. Ảnh: US Air Force.