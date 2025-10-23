Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Trung bắt đầu mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vào rạng sáng nay. Hồi 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 80km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Lúc 13 giờ ngày 23/10, tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc – 108,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10–15 km/giờ và tiếp tục suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Miền Trung hứng đợt mưa rất lớn do hoàn lưu bão số 12.

Sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6. Vùng gió mạnh cấp 3 ghi nhận trên khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn. Ngày và đêm hôm qua (22/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 22/10 đến 3 giờ ngày 23/10 cục bộ có nơi trên 120mm như: trạm Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 127mm, trạm vườn Quốc gia Bạch Mã (Tp. Huế) 191mm, trạm Suối Lương (Tp. Đà Nẵng) 132mm,…

Từ sáng sớm 23/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 23/10, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 21-23 độ. Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh; riêng vùng núi sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa–Nghệ An) có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.