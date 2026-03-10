Hai chiến hạm Việt Nam sẽ huấn luyện liên hợp cùng tàu Hải quân Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Đại tá Đỗ Duy Chinh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí do Bộ Quốc phòng tổ chức, sáng 10/3.

Giao lưu dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/3/2026 tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là một trong những sự kiện hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm trong năm 2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Đại tá Đỗ Duy Chinh, giao lưu lần này có ý nghĩa trên nhiều phương diện: Trực tiếp góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất hơn; tăng cường tình hữu nghị đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước cũng như mối quan hệ giữa hai quân đội.

Giao lưu cũng góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới; xây dựng tuyến biên giới cả trên đất liền và trên biển giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Về các hoạt động chính tại chương trình giao lưu lần thứ 10, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cho biết, dự kiến tại phía Việt Nam ngày 18/3 sẽ diễn ra Lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); trồng cây hữu nghị; Lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú và Đồn Biên phòng Trà Cổ.

Đại diện các cơ quan chức năng trong Quân đội thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu sẽ tiến hành hội đàm; chứng kiến trao Biên bản Kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) và Trạm Hội ngộ hội đàm khu Bộ đội Biên phòng Phòng Thành (Trung Quốc).

Tại Trung Quốc ngày 19/3 dự kiến diễn ra Lễ đón, tiễn đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2, tỉnh Quảng Tây); thăm Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng; Lễ khởi hành tuần tra liên hợp, huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân hai nước; tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển…

Trong khuôn khổ giao lưu, sẽ diễn ra một số hoạt động bên lề như khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.000 người dân ở khu vực biên giới hai nước; trao tặng 100 suất học bổng cho 100 học sinh nghèo và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, tại Nhà Văn hóa hữu nghị Việt - Trung ở xã Hoành Mô thuộc tỉnh Quảng Ninh, sẽ diễn ra Sơ kết kết nghĩa cụm cư dân hai bên biên giới giữa thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô (Việt Nam) và thôn Động Trung, trấn Động Trung, khu Phòng Thành (Trung Quốc).​

Điểm nhấn của kỳ giao lưu lần này là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân hai nước, nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và giữ gìn an ninh trên biển.

Tàu 012 - Lý Thái Tổ là một trong hai chiến hạm của Việt Nam sẽ tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Thượng tá Lý Nguyên Bình - Phó Trưởng Phòng tuyên huấn (Cục Chính trị Hải quân), cho biết, Quân chủng Hải quân sẽ cử biên đội gồm 2 tàu 015 - Trần Hưng Đạo và tàu 012 - Lý Thái Tổ thuộc Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) tham gia tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp với Hải quân Trung Quốc.

Hải quân hai nước sẽ tiến hành tổ chức tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ theo khu vực biển mà hai bên đã phối hợp xác định; tổ chức tuần tra, thực hiện các khoa mục như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, xử lý các thông tin ánh đèn trên biển, luyện tập chống cướp biển và phối hợp chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu.

Các hoạt động này nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội của hai nước nói chung và giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc nói riêng; đồng thời củng cố năng lực, kinh nghiệm hoạt động trên biển, mở rộng quan hệ đối ngoại về quốc phòng giữa Hải quân của Việt Nam với Hải quân của Trung Quốc.