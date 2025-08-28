Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, hướng thẳng vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam.

Áp thấp nhiệt đới tăng tốc và hướng thẳng vào miền Trung

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 29-8, tâm áp thấp ở 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Hoàng Sa, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Bắc khu vực giữa Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Sẽ mạnh thành bão trên Biển Đông vào ngày 30-8

Đáng chú ý, đến 1 giờ ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Tâm bão ở 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa.

Vùng nguy hiểm từ 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 đến 114,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Đến 13 giờ cùng ngày 20-8, tâm bão ở 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 đến 112,0 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần.

Hiện, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.