02/09/2025

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng miền Trung

Sự kiện: Tin thời tiết
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ít khả năng mạnh lên thành bão nhưng sẽ đổ bộ trực tiếp miền Trung ở khu vực mà bão số 5 mới quét qua. Dự báo gió không mạnh nhưng mưa lớn xảy ra ở Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 6–7 (39–61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong ngày và đêm 28/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Trong ngày và đêm 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, đi nhanh vào đất liền các tỉnh Quảng Trị - Hà Tĩnh và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Sóng cao 2–4m. Biển động mạnh.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế) vào khoảng 30-31/8 với việc xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở miền Bắc, Thanh Hoá - Huế.

-28/08/2025 10:13 AM (GMT+7)
