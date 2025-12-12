Chung cư cấm xe điện, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương làm quy chuẩn an toàn

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản khẩn trương triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với nhà chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm/trụ sạc xe điện.

Nhiệm vụ này cũng phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi báo chí phản ánh tình trạng chung cư lúng túng trong việc tiếp nhận và cho sạc xe điện tại tầng hầm chung cư, do chưa có quy chuẩn an toàn chính thức.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục tăng cường truyền thông chính sách trong quá trình rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, theo tinh thần Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng.

Một góc hầm để xe điện tại chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Hoàng Hiệp

Thời gian qua, tại Hà Nội, một số chung cư cao tầng từ chối tiếp nhận xe điện hoặc không cho phép sạc trong tầng hầm. Như tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, mới đây, Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) thông báo tạm dừng trông giữ thêm xe máy, xe đạp điện từ 1/12 và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ 1/2.

Theo ban quản lý chung cư, qua rà soát thực tế, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến khu vực hầm để xe quá tải, tiềm ẩn rủi ro về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Sau đó, UBND phường Hoàng Liệt đã có văn bản yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư) cùng Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị quản lý vận hành) không được từ chối trông giữ xe điện nếu không có yêu cầu chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường viện dẫn theo Luật Nhà ở 2023, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định khu vực để xe trong chung cư phải phục vụ cho cả ô tô, xe máy chạy xăng và xe điện. Luật không phân biệt loại phương tiện và càng không trao quyền cho chủ đầu tư ban hành “lệnh cấm chung”.

Ngoài ra, UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư phải lập ngay phương án bố trí khu vực đỗ xe theo lộ trình Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND của thành phố.

Cùng với đó, đơn vị quản lý cần tăng cường nhân sự tuần tra, kiểm soát sự cố tại khu vực tầng hầm. Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hoạt động.