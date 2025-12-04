Cấm xe điện ở chung cư mini: Người bán xe, người chuyển trọ vì… không biết để đâu

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy giao thông xanh, nhưng câu chuyện tại nhiều khu chung cư lại phản ánh một số bất cập, người dân muốn sử dụng phương tiện xanh nhưng hạ tầng nơi ở chưa sẵn sàng để đáp ứng. Quy định cấm xe điện xuất hiện ở hàng loạt tòa nhà đã đẩy không ít cư dân vào cảnh lúng túng, phải thay đổi phương tiện, thậm chí chuyển chỗ ở để thích nghi.

Tại một chung cư mini trên phố Trần Thái Tông (phường Cầu Giấy), nhân viên bảo vệ cho biết, tòa nhà đã dừng tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện gửi tại hầm gần hai năm nay. Khi được hỏi liệu khách thuê mới có thể gửi xe điện hay không, người này khẳng định: "Không, ở đây không nhận xe điện. Không để được đâu".

Theo bảo vệ, lý do chính khiến tòa nhà đưa ra quy định cấm là nguy cơ cháy nổ từ phương tiện chạy điện, đặc biệt tại khu vực tầng hầm vốn kín và khó kiểm soát. "Sợ cháy nổ nên không cho. Ở đây, quanh khu này, các chung cư mini đều cấm hết rồi", nhân viên bảo vệ nói.

Người bảo vệ cũng cho hay, dù cư dân có đề nghị trả thêm phí để được gửi xe điện, tòa nhà vẫn không chấp nhận. "Không phục vụ thêm được. Cấm là cấm hết", ông nhấn mạnh.

Tầng hầm của 1 tòa chung cư mini trên phố Trần Thái Tông, nơi đang cấm xe điện.

Trả lời về việc Nhà nước đang khuyến khích sử dụng phương tiện xanh nhưng nhiều chung cư mini lại đồng loạt cấm xe điện, bảo vệ cho rằng việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các công trình tư nhân là yêu cầu bắt buộc. "Khi xảy ra cháy nổ, trách nhiệm vẫn là chủ tòa nhà và người vận hành. Nói chung, cả khu chung cư mini quanh đây đều cấm. Làm thế để an toàn cho mọi người thôi", ông chia sẻ.

Sống tại căn hộ chung mini này, chị Yến Trang (23 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, chị vừa buộc phải bán chiếc xe máy điện đã gắn bó nhiều năm vì tòa nhà không cho gửi loại phương tiện này. "Ban đầu tôi nghĩ có thể để tạm ở tầng một, nhưng bảo vệ không đồng ý. Trong khu vực lại không có bãi nhận xe điện, nên đi làm, đi lại đều bất tiện. Cuối cùng tôi đành bán xe, mua lại một chiếc xe xăng cũ để dùng cho đỡ phiền", chị kể.

Việc phải chia tay chiếc xe điện khiến chị Trang không khỏi tiếc nuối, bởi chị đã quen di chuyển bằng phương tiện này nhiều năm. "Tôi thích xe điện vì nhẹ, sạch và tiết kiệm, nhưng trong hoàn cảnh này thì không còn lựa chọn nào khác", chị nói.

Theo chị Trang, quy định cấm xe điện tại chung cư không chỉ gây khó khăn cho riêng chị mà còn khiến nhiều người thuê trọ trong tòa nhà buộc phải tính chuyện rời đi. Chị nhắc đến trường hợp chị H., người ở ngay cạnh phòng chị, vốn sinh sống tại đây khá lâu. Sau khi tòa nhà áp dụng quy định cấm để xe điện, chị H. gặp rắc rối lớn trong sinh hoạt hằng ngày.

"Chị H. dùng xe điện để đi làm và đi lại hằng ngày. Khi tòa nhà cấm để xe, chị không thể tìm được chỗ để ổn định, cứ phải xoay xở chỗ này chỗ kia, rất bất tiện", chị Trang kể.

Chị Yến Trang chia sẻ với phóng viên.

Việc sinh hoạt bị đảo lộn, mỗi lần đi làm về phải lo tìm chỗ để xe khiến chị H. mệt mỏi. Sau một thời gian cố gắng, chị quyết định chuyển sang một chỗ ở khác có chỗ gửi xe điện phù hợp hơn. "Chị bảo sống ở đây mãi vậy không tiện, nên đành chuyển đi cho ổn định", chị Trang nói.

Theo chị Trang, tình trạng cấm xe điện tại các chung cư mini đang khiến nhiều người trẻ và người lao động gặp khó khăn. "Không phải ai cũng muốn dùng xe xăng. Xe điện nhẹ, tiết kiệm, hợp túi tiền. Nhưng nếu nơi ở không cho để thì chúng tôi đành chịu", chị bày tỏ.

Tại phường Thanh Liệt, chị Nguyễn Thị Thu - chủ một chung cư mini với gần 20 phòng cho biết, trước đây chị luôn từ chối khách dùng xe đạp điện, xe máy điện vì lo nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, trước xu hướng "không thể cưỡng lại" của xe máy điện, chị cũng phải tìm cách thích ứng.

"Nhiều người buộc phải chuyển sang xe điện, tôi đành chấp nhận cho thuê kèm điều kiện: sạc đúng chỗ quy định, không được cắm sạc qua đêm. Mỗi xe tôi thu thêm 40-50 nghìn đồng tiền điện và đang tính đầu tư nâng cấp hệ thống dây dẫn, lắp cầu dao tự ngắt lúc 23h", chị Thu chia sẻ.