Mỹ đã đánh giá thấp tác động của Iran với eo biển Hormuz

Theo CNN, các nguồn tin thân cận ngày 12-3 cho biết, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã không lường trước đầy đủ những hậu quả tiềm tàng của kịch bản tồi tệ nhất mà chính quyền hiện đang phải đối mặt.

Mặc dù các quan chức chủ chốt từ Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính đã có mặt trong một số cuộc họp kế hoạch chính thức trước khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, nhưng các nguồn tin cho rằng các phân tích và dự báo của các cơ quan này chỉ được xem xét ở mức thứ yếu. Trong khi nó vốn là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình ra quyết định của các chính quyền tiền nhiệm.

Các nguồn tin thừa nhận Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright là những nhân vật chủ chốt trong suốt các giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện xung đột.

Tuy nhiên, việc ông Trump ưu tiên dựa vào một nhóm nhỏ các cố vấn thân cận trong việc ra quyết định an ninh quốc gia đã dẫn đến hệ quả là gạt bỏ các cuộc tranh luận liên ngành về những tác động kinh tế tiềm tàng nếu Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz.

Và giờ đây, các quan chức cho biết có thể phải mất nhiều tuần nữa, những nỗ lực của chính quyền nhằm giảm bớt hậu quả kinh tế trầm trọng này mới phát huy tác dụng Trong đó bao gồm cả việc hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mà Lầu Năm Góc cho rằng hiện quá nguy hiểm để thực hiện. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục hạ thấp tầm quan trọng của sự hỗn loạn trên thị trường năng lượng.

