Mỹ nói tân Lãnh tụ tối cao Iran có thể bị thương nặng

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 13/3 nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc rằng giới lãnh đạo Iran đã bị "suy yếu nghiêm trọng" do chiến dịch của Mỹ và Israel. "Chúng tôi biết người mà họ gọi là "lãnh tụ tối cao" này đang bị thương và có khả năng bị biến dạng ngoại hình", ông Hegseth phát biểu.

Bộ trưởng Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức của ông Mojtaba, được đọc trên truyền hình nhà nước Iran, không kèm video hay giọng nói.

"Iran có rất nhiều camera và máy ghi âm, tại sao lại cần một tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ các bạn biết lý do rồi đấy", ông Hegseth nói.

Ông Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran, hồi tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng cho rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba "đã bị thương nhưng vẫn còn sống".

Hội đồng Chuyên gia Iran ngày 8/3 thông báo chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao kế nhiệm cha. Ông Khamenei đã thiệt mạng khi Mỹ và Israel ngày 28/2 mở chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự và chính trị của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran gọi ông Mojtaba là Jaanbaz (thương binh) trong cuộc chiến Ramadan, ám chỉ chiến dịch của Mỹ - Israel, nhưng không nêu rõ tình trạng vết thương. Alireza Salarian, Đại sứ Iran tại Cyprus, nói với Guardian rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị thương ở chân, tay và bàn tay trong đợt không kích của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Ông Mojtaba chưa xuất hiện công khai trong những ngày qua. Trong thông điệp công bố ngày 12/3, tân Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định nước này sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz "nếu giao tranh tiếp tục kéo dài và chúng tôi coi đó là hành động phù hợp".