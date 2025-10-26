Chùm ảnh: Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt, giao thông tê liệt. Một số hộ dân phải sơ tán khẩn cấp do sạt lở uy hiếp.

Nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại Tỉnh lộ 673, đoạn từ ngã ba Đăk Tả đi các xã Xốp và Ngọc Linh, xuất hiện gần 20 điểm sạt lở, nhiều cây đổ chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông.

Ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp, cho biết từ ngày 25-10 đến nay mưa lớn đã gây sạt lở nhiều nơi trên tuyến. Nước sông, suối dâng cao có nguy cơ gây ngập úng hoa màu. Chính quyền địa phương đang kiểm tra, chủ động phương án ứng phó.

Tại xã Ngọc Linh, tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh cùng các đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chia cắt giao thông. Hai ngôi nhà bị sạt móng, chính quyền đã di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, cho hay địa phương đã di dời 2 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở; nhiều tuyến vào các thôn Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng, Tu Răng bị hư hỏng nặng, liên lạc gián đoạn do mất sóng điện thoại. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 để xử lý tình huống phát sinh.

Tại khu vực miền Tây Quảng Ngãi, mực nước sông suối tiếp tục dâng cao. Chính quyền các xã đã cử cán bộ kiểm tra, cảnh báo và chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở, đất đá tràn xuống đường, hàng trăm phương tiện phải dừng chờ nhiều giờ. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc san gạt, đến 14 giờ cùng ngày đã thông tuyến qua đèo Lò Xo, nối Quảng Ngãi với TP Đà Nẵng.

Sạt lở gây ách tắc trên đèo Lò Xo.

Tại các xã phía Đông Quảng Ngãi, mưa lớn gây sạt lở tại nhiều khu vực, tuyến đường. Ở xã Thanh Bồng, đất sạt tại eo Tà Mỏ, thôn Môn và đoạn Km72–Km77, khiến giao thông ách tắc. Chính quyền cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại.

Từ rạng sáng, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường ở TP Quảng Ngãi như Nghĩa Lộ, Cẩm Thành…, khiến việc lưu thông của người dân gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung tiếp tục mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150–350 mm, cục bộ trên 500 mm, kéo dài đến hết tháng 10.

Theo báo cáo mới nhất vào 17 giờ ngày 26-10 của Chi cục thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Từ ngày 25-10 đến 17 giờ 26-10, lượng mưa tại một số trạm như sau: Trà Thanh: 434 mm, Sơn Trà: 347 mm; Hương Trà: 247 mm, Trà Hiệp: 320 mm, Trà Nham: 202 mm, Đăk Choong: 242 mm, Trà Bùi: 254 mm; Mường Hoong: 227 mm; Trà Tây 2: 212 mm; Trà Tân: 225 mm.

Mưa lũ đã làm hư hỏng 2 căn nhà ở xã Tây Trà; sạt lở hội trường thôn Đông Sông, xã Đăk Plô với chiều dài khoảng 13m, sâu 3m; 30,5 ha diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá. Tại xã Xốp, mưa lũ gây hư hỏng một số đập đầu mối, đường kênh dẫn nước; đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi khoảng 300m, loại đường kính 50 tại điểm Thôn Mô Mam.