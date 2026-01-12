Công an Hà Nội xác minh clip khách Tây bị 'chặt chém' 850.000 đồng chiếc nón lá

Ngày 12/1, chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vào cuộc, làm rõ sự việc người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" du khách 850.000 đồng chiếc nón lá.

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mua bán hàng rong trên phố cổ, kèm nội dung cho rằng một phụ nữ định bán nón lá cho du khách nước ngoài với giá 850.000 đồng/chiếc. Đáng chú ý, sự việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông xuất hiện, yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho 2 du khách.

Anh Nguyễn Văn Duy (chủ cơ sở kinh doanh tại 99 phố Hàng Gai, Hà Nội) xác nhận anh là người ngăn cản vụ việc có dấu hiệu "chặt chém" trên, đồng thời trích xuất đoạn clip để cảnh báo tới cộng đồng.

Hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong cầm 2 tờ tiền 500.000 đồng của du khách.

Chiều 11/1, thông qua camera của cơ sở kinh doanh, anh Duy phát hiện 2 khách nước ngoài lời qua tiếng lại với người phụ nữ bán hàng rong. Lúc này, nữ du khách đội chiếc nón lên đầu, sau đó lấy xấp tiền trong túi ra để trả. Thấy vậy, người bán hàng rong nhanh chóng rút 2 tờ 500.000 đồng trên tay khách rồi trả lại 150.000 đồng.

Anh Duy lập tức chạy ra. Qua tìm hiểu, anh được biết người phụ nữ định bán chiếc nón cho khách nước ngoài với giá 850.000 đồng.

"Trước đó, giữa họ chưa có thỏa thuận về giá cả. Người phụ nữ cố tỏ ra mình không biết ngoại ngữ, nên khách đành phải rút toàn bộ mệnh giá tiền họ có ra, để chị này chỉ vào", anh kể.

Nhận thấy mức giá vô lý, anh Duy yêu cầu người bán phải trả lại tiền cho khách. Lúc này, người bán cố gắng thanh minh rằng chỉ nhận một tờ 500.000 đồng. Tuy nhiên du khách khẳng định chị này đã rút 2 tờ tiền đúng như camera ghi lại. Sau khi lời qua tiếng lại, người phụ nữ phải chấp nhận trả lại tiền cho du khách.

"Tôi không chắc chị này đã trả lại đủ tiền cho họ", anh Duy nói.

Kinh doanh tại khu vực phố cổ Hà Nội nhiều năm, anh Duy cho biết đại đa số các hộ kinh doanh đều làm dịch vụ rất tốt. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện một nhóm bán hàng rong thường xuyên có hành vi chặt chém du khách nước ngoài. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

"Có nhiều khách đã gặp sự việc tương tự, tôi rất bức xúc. Những hành vi chộp giật này làm mất đi nguồn khách, gây ảnh hưởng xấu và phá đi những nỗ lực quảng bá du lịch", anh Duy nói và cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, anh đã đến trình báo Công an phường Hoàn Kiếm.

Kỳ vọng của anh là không chỉ xử lý riêng lẻ hành vi của người phụ nữ trên, mà cần làm rõ những trường hợp khác có liên quan, trả lại môi trường du lịch lành mạnh cho khu phố cổ.