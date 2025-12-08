Truy tố Lê Trung Khoa

Ngày 8-12, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó, VKSND tối cao kêu gọi bị can Lê Trung Khoa đến trụ sở Cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 17-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh ngày 23-9-1971 tại Thanh Hóa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau đó, ngày 5-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.