Chiều nay Hà Nội tái diễn mưa dông, các tuyến phố có nguy cơ ngập?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường/xã: Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường/xã: Hồng Hà, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Tây Tựu... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chiều nay Hà Nội tái diễn mưa dông.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều ngày 28/5, do tác động của các đợt sóng lạnh yếu từ phía Bắc đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển xuống, mây dông phát triển mạnh, gây mưa trên diện rộng tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu nhanh, khiến Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-34 độ C. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, khả năng tiếp tục xuất hiện mưa dông.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng cũng có xu hướng giảm nhanh. Từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-35 độ C, không còn xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngoại trừ phường Cẩm Thành vẫn ghi nhận mức nhiệt khoảng 37 độ C, các địa phương còn lại nhiệt độ phổ biến dưới 31 độ C. Chiều tối và tối, một số nơi có khả năng xảy ra mưa dông.

Từ đêm 30/5 đến ngày 7/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; từ khoảng ngày 1-3/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Đến chiều tối và đêm 3-4/6, mưa rào và dông rải rác có xu hướng quay trở lại.

Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để phòng tránh các hiện tượng cực đoan.