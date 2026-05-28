Nắng nóng gay gắt sắp kết thúc, cảnh báo nguy cơ thiên tai cực đoan khác xuất hiện

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-5, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như trạm: Mai Châu (Phú Thọ) 40,3 độ C, Láng (TP Hà Nội) 40,5 độ C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 40,2 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40,5 độ C,… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cảnh báo mưa đá có thể xuất hiện sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và miền Trung

Dự báo ngày hôm nay 28-5, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50- 55%.

Dự báo từ ngày 29-5 nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30-5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nắng nóng gay gắt kết thúc nhưng các chuyên gia cảnh báo mưa rào và dông ở nhiều địa phương, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng sớm nay 28-5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27-5 đến 3 giờ ngày 28-5 có nơi trên 50 mm như trạm: Km22 (Sơn La) 84,4 mm, Tiền Phong 3 (Phú Thọ) 84,0 mm, Phú Lệ 1 (Thanh Hóa) 55,4 mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm 28-5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Chiều tối và tối 28-5, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Ngày và đêm 28-5, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.