Miền Bắc lại sắp đón đợt nắng nóng mới, cường độ thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo tối và đêm 28 và 29/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông (tập trung khu vực Lào Cai, Tuyên Quang, Thái nguyên, Cao bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội) lượng mưa 15-30mm (cả đêm 28/5 và chiều tối 29/5), cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Tại Bắc Bộ từ ngày 29-31/5 Bắc Bộ phổ biến ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33-35 độ. Từ ngày ngày 1/5-6/6, trời nắng, khu vực đồng bằng và Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng nhưng với mức nhiệt không quá cao, dao động trong khoảng từ 35-37 độ.

Đầu tháng 6 miền Bắc lại đón đợt nắng nóng mới.

Khu vực từ Thanh Hóa-Tp. Đà Nẵng, khu vực tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (cũ) trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 29/5 nắng nóng giảm dần, tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, nhiệt độ 35-37 độ; ngày 30/5 nắng nóng miền Trung cơ bản kết thúc.

Từ ngày 1-5/6, khu vực Trung Bộ (từ Thanh Hóa-Tp. Đà Nẵng) xuất hiện lại tình trạng nắng nóng 35-38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít khả năng xảy ra nắng nóng kéo dài, mưa dông thường xảy ra vào buổi chiều tối.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của El Nino, giai đoạn từ nay đến tháng 8 nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ, đồng nghĩa nhiệt độ mùa hè sẽ cao hơn trung bình, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng cũng nhiều hơn năm 2025 và nhiều hơn so với trung bình.

"Còn với tháng 6/2026 chúng tôi nhận định có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng nữa; các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 37-29 độ, một số nơi có thể lên 41-42 độ (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-Tp. Huế)", ông Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng của Việt Nam, nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn trung bình; nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; Hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tiềm ẩn khả năng có những tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.