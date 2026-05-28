Những khu vực nào có mưa dông chiều nay?

Nhiều khu vực sắp mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (28/5), khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 28/5 có nơi trên 30mm như trạm: Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 66.6mm, Tu Tra – Đơn Dương (Lâm Đồng) 46.6mm, Bến Cát (Thành Phố Hồ Chí Minh) 38.4mm,…

Dự báo từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Nhiều khu vực mưa dông mạnh chiều nay.

Khu vực từ Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Nắng nóng thu hẹp về cường độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như trạm: Yên Châu (Sơn La) 37.3 độ, Hòa Bình (Phú Thọ) 36.3 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 36.6 độ, Láng (Hà Nội) 36.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36.7 độ, độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 60-65%; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Con Cuông (Nghệ An) 38.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39.2 độ,…độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-55%.

Ngày 29/5, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%.

Cảnh báo từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.