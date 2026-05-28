Mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ lầm lũi dưới nắng 40 độ: Lãnh đạo xã thông tin

Sáng 28/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến hình ảnh người mẹ mang theo 2 con nhỏ đi bộ giữa thời tiết nắng nóng 40 độ C khiến dư luận xót xa, địa phương đã kịp thời hỗ trợ chỗ ở tạm thời và nhu yếu phẩm cho 3 mẹ con.

Theo đại diện UBND xã Kỳ Anh, khoảng 17h ngày 27/5, sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiếp cận 3 mẹ con.

Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ người phụ nữ là Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); hai con nhỏ đi cùng gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Hình ảnh người mẹ mang theo 2 con nhỏ đi bộ giữa nắng gắt khiến nhiều người xót xa. Ảnh: CTV

“Chúng tôi đã bố trí chỗ ở và cử lực lượng y tế đến thăm khám cho 2 cháu bé nhưng người mẹ không hợp tác. Theo thông tin từ chính quyền phường Ngô Quyền, gia đình chị D. từng sinh sống tại địa phương nhưng hiện không còn người thân ở đó nữa.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận, người mẹ khá dè dặt nên việc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Trời nắng gay gắt, nhìn hai cháu nhỏ phải theo mẹ đi bộ, ai cũng rất thương”, lãnh đạo UBND xã Kỳ Anh cho biết.

Ba mẹ con được chính quyền xã Kỳ Anh bố trí chỗ ở tạm thời. Ảnh: CTV

Theo chính quyền địa phương, 3 mẹ con đã đi qua nhiều nơi. Dù được người dân hỗ trợ nước uống, thức ăn và ngỏ ý giúp đỡ, người mẹ đều từ chối.

“Trong sáng nay, địa phương tiếp tục cử cán bộ hội phụ nữ xuống tiếp cận, động viên người mẹ không đưa các con đi bộ giữa thời tiết nắng nóng”, vị lãnh đạo xã Kỳ Anh thông tin thêm.

Trước đó, hình ảnh người mẹ ôm đồ đạc, địu một bé trước bụng, đặt một bé trong xe đẩy, lầm lũi đi bộ trên mặt đường bỏng rát tại Hà Tĩnh được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.