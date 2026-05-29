Xôn xao hỗ trợ thiệt hại do bão lũ 2.600 đồng, phường Bình Định báo cáo gì?

Chiều 28/5, Chủ tịch UBND phường Bình Định Lê Quốc Cường cho biết địa phương có báo cáo nhanh sau khi xác minh, làm việc với các bên liên quan vụ một số hộ dân ở địa phương đăng tải nội dung lên mạng xã hội việc được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại cây trồng do bão Kalmaeagi (tháng 11/2025) chỉ vài nghìn đồng.

Các hộ dân trú tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, Gia Lai vừa nhận được số tiền hỗ trợ hơn 2.000 đồng.

Theo báo cáo, lãnh đạo UBND phường Bình Định đã trực tiếp cùng với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Tổ dân phổ Hiếu An, Tổ dân phố An Hòa đối thoại hộ ông N.H.S (75 tuổi, ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định) và các hộ dân liên quan nội dung phản ánh nêu trên.

Theo đó, hộ ông N.H.S tự kê khai sau bão là bị thiệt hại 02 cây mai nên Tổ dân phố tổng hợp đưa vào danh sách hỗ trợ với tiền là 2.600 đồng. Khi chi tiền thì ông người khác nhận thay. Từ khi chi tiền hỗ trợ đến nay, UBND phường Bình Định chưa có nhận đơn kiến nghị nào từ hộ dân.

"Tại buổi làm đối thoại lúc 9h ngày 28/5/2026, lãnh đạo UBND phường và phòng chuyên môn đã giải thích cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025 trên địa bàn phường để nhân dân được rõ, qua đó nhân dân đồng tình không có ý kiến gì.

Vụ việc ông S. chụp hình nhận 2.000 đồng đăng Facebook cá nhân cũng ý cho vui chứ không nghĩ sự việc làm ảnh hưởng địa phương như vậy. Hộ bà A. mạng xã hội đăng nhận 1300 đồng, nhưng thực tế nhận 15.700 đồng (gồm 1 cây mai 1.300 đồng và cây mít 14.400 đồng). Các trường hợp khác thống nhất không có ý kiến gì", báo cáo nêu.

Theo UBND phường Bình Định, sau khi nhận được kinh phí bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm 2026 hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, phường Bình Định có 401 hộ được hỗ trợ với số tiền 312 triệu đồng..

"Từ khi chi tiền hỗ trợ đến nay, UBND phường Bình Định chưa nhận đơn kiến nghị nào từ hộ dân. Qua vụ việc UBND phường rà soát việc chi tiền cho người dân đảm bảo đúng, đủ số tiền được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ, không có việc làm khó hay tiêu cực", ông Lê Quốc Cường khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Bình Định cũng nhìn nhận trong quá trình thực hiện, cán bộ cơ sở còn thiếu sót trong khâu hướng dẫn người dân kê khai, nhất là đối với những thiệt hại không đáng kể. Theo ông Cường, việc chi trả được thực hiện thông qua các tổ công tác tại từng tổ dân phố, không có việc để người dân chờ đợi lâu như một số phản ánh.

Danh sách các hộ dân phường Bình Định nhận hỗ trợ thiệt hại hoa màu sau bão Kalmaegi.

Liên quan sự việc trên, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, theo ghi nhận thông tin phản ánh về việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão, lũ cho người dân tại phường Bình Định; trong đó có trường hợp người dân phải chờ đợi trong thời gian dài để nhận khoản hỗ trợ có giá trị rất thấp, thậm chí chỉ vài nghìn đồng.

"Mặc dù mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở diện tích, mức độ thiệt hại và định mức theo quy định, nhưng cách thức tổ chức chi trả, công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách của chính quyền địa phương chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn, bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội". ông Thương thông tin

Cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai đã kịp thời chấn chỉnh và đề nghị địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần, thái độ phục vụ và công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân; tuyệt đối không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp khó khăn, phiền hà khi nhận các khoản hỗ trợ có giá trị nhỏ.

Trước đó, mạng xã hội Gia Lai xuất hiện nhiều bài viết liên quan việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 13 năm 2025 cho người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai). Đáng chú ý, có trường hợp chỉ nhận được vài ngàn đồng. Cụ thể là ông N.H.S cho biết, sau cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) gia đình ông bị vỡ kính cửa, tốc mái tôn phía sau và hư hại 2 chậu cây cảnh. Chi phí sửa chữa phần mái và la phông khoảng 600.000 đồng, còn kính cửa gia đình tự khắc phục.

Sau bão, địa phương phát giấy kê khai thiệt hại. Ban đầu, ông S. nghĩ việc kê khai chỉ nhằm thống kê tình hình, không nghĩ sẽ được hỗ trợ thiệt hại bão lũ.

Giữa tháng 5/2026, ông S. được thông báo đến điểm chi trả. Ông có mặt từ đầu giờ chiều nhưng khoảng 2 tiếng sau vẫn chưa nhận được tiền, do có bệnh trong người, ngồi chờ lâu nên ông S. ra về và nhờ người thân ở lại nhận thay. Sau đó, gia đình được thông báo nhận 2.600 đồng. Tuy nhiên, người chi trả chỉ đưa 2.000 đồng với lý do “không có tiền lẻ”.

Ngoài trường hợp ông S. còn một số trường khác cũng nhận mức chi trả hỗ trợ tương tự, dao động khoảng 1.300 - 6.500 đồng.